Slováci držia najviac peňazí na bežných účtoch s nulovým úročením

Bratislava 12. mája (OTS) - Objem vkladov Slovákov na bežných účtoch za posledné tri roky kontinuálne rastie a aktuálne predstavuje v priemere 6-tis. eur na jedného dospelého obyvateľa. Naopak, na termínovaných vkladoch množstvo peňazí z roka na rok klesá, pričom po prepočte tu držia Slováci v súčasnosti v priemere iba necelých 1 900 eur. 365.bank spúšťa výhodnejšiu alternatívu voči bežnému účtu v podobe termínovaného vkladu so zvýhodneným2-percentným úrokom ročne.Podľa dát NBS bol ku koncu marca objem vkladov obyvateľstva 42,58 mld. eur. Na bežných účtoch s nulovým úročením ľudia držali až 26,43 mld. eur, čo predstavovalo 62 % z celkových vkladov obyvateľstva v bankách. V prípade prostriedkov na bežných účtoch ide pritom o medziročný nárast o 8 %. Naopak, čo sa týka termínovaných vkladov, objem úspor na tomto type produktu bol v rovnakom období nižší ako vlani o takmer11 %.Nožnice sa pritom roztvárali aj počas posledných dvoch pandemických rokov. V roku 2021 narástol objem prostriedkov na bežných účtoch medziročne o 14 %, pričom takúto tendenciu si zachoval aj rok predtým, kedy narástol o 17 %. Naopak, čo sa týka termínovaných vkladov, objem úspor na tomto type produktu sa v minulom roku znížil o viac než 8 % a rok predtým o 7 %.,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.Zvýhodnený Termínovaný vklad s dvojpercentným úrokom ročne môžu získať klienti 365.bank k rozšírenému Účtu plus v prípade, že debetné transakcie na ich účte budú vo výške aspoň 300 eur mesačne. Doba viazanosti prostriedkov sú štyri roky, pričom klienti banky si môžu takto uložiť sumu od 500 eur až do výšky 100-tis. eur. Založiť si ho môžu na ktoromkoľvek obchodnom mieste 365.bank od 6. mája. Viac info na https://365.bank/sporenie-investovanie/terminovany-vklad