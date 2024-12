Slováci ich milujú: Šunky, v ktorých ožíva dedičstvo 4 generácii

Bratislava 20. decembra (OTS) - Keď počas Vianoc a na Silvestra nastane čas rodinných stretnutí, čo u vás doma nesmie chýbať na sviatočnom stole? Predsa klasické chlebíčky alebo obložené misy so šunkami od výmyslu sveta, však? Šunkové dobroty však nie sú len súčasťou osláv, jedávame ich na raňajky, robíme z nich desiaty pre členov rodiny a keď nás večer prepadne chuť na niečo dobré, často to zachráni práve plátok šunky. Možno aj takej, ktorú podľa tajných receptúr vyrába spoločnosť Berto vo Vysokej pri Morave.Mäsiarski majstri väčšinu šuniek nakladajú do foriem ručne, potom sa desať hodín varia. Foto: Kauflandhovorí Monika Bertovičová, ktorá je dcérou zakladateľa spoločnosti Ignáca Bertoviča. Lásku k mäsiarskemu remeslu dostala doslova do kolísky, pretože už jej pradedo bol mäsiarom a ako dieťa často pobehovala medzi rozrábkou a udiarňou, kde to voňalo dymom aj chutnými dobrotami.Ignác Bertovič kedysi začínal doslova od nuly. „“ odkrýva Monika Bertovičová príbeh značky, v ktorom dnes ako manažérka pre kľúčových zákazníkov pokračuje spolu so 110 zamestnancami. A hoci z brán spoločnosti Berto vychádzajú rôzne druhy údenín, postupne sa začala špecializovať najmä na šunku, ktorá sa pre jej zakladateľa stala srdcovou záležitosťou.Receptúra je však len začiatok, bez remeselného umenia by to nešlo. Vo Vysokej pri Morave sa výroba stále spolieha na tradičné postupy a mäsiarski majstri s ňou začínajú už o tretej ráno. Verili by ste, že len masírovanie zmesi, kde sa ku kvalitnej bravčovine pridávajú tajné ingrediencie, trvá dlhých osem hodín? Potom sa šunka vloží do formy, desať hodín sa varí pri presne nastavenej teplote a nakoniec dostane ľadovú sprchu, aby pol dňa oddychovala v chlade. Až vtedy dostane nielen správnu chuť, ale je aj krehká, šťavnatá a dá sa ľahko krájať. Áno, taká zložitá je cesta mäsových špecialít, ktoré majú pevné miesto na pultoch Kauflandu.“ vysvetľuje Igor Gábriš, nákupca zo spoločnosti Kaufland.Monika Bertovičová medzi mäsiarskymi výrobkami vyrastala odmalička, ich výroba ju vždy fascinovala. Foto: KauflandMimochodom, nie je šunka ako šunka a môže sa tak nazývať iba vtedy, ak je vyrobená z bravčového stehna. Dokonca sa podľa obsahu svalovej bielkoviny delí na štandardnú, výberovú a najkvalitnejšiu špeciál, ktorej v priereze vidieť celý mäsový sval. V mäsokombináte Berto väčšinu šuniek majstri dodnes vkladajú do foriem ručne, čo im pri každodennom objeme produkcie, ktorý sa ráta v stovkách kilogramov, dáva poriadne zabrať.“ zdôrazňuje Monika Bertovičová, no pripomína, že inováciám sa nebránia. Práve naopak. „Šunka Kaufík K-Z lásky k tradícii je vyrobená z najkvalitnejšieho mäsa, nájdete ju len v regáloch reťazca. Foto: KauflandA na akých mäsových špecialitách si najviac pochutnávajú slovenské maškrtné jazýčky? Podľa Igora Gábriša si spotrebitelia viac ako kedysi všímajú najmä zloženie šuniek či údenín, no zaujíma ich aj pôvod surovín, z ktorých sa vyrábajú. „tvrdí nákupca obchodného reťazca, ktorý sa pri výrobe produktov tejto privátnej značky spolieha výlučne na domácich dodávateľov . Vníma to ako najlepšiu cestu podpory, ktorá im umožňuje rásť.,“ pochvaľuje si manažérka mäsokombinátu, ktorý príbehy o chutných dobrotách píše v našich domácnostiach už 33 rokov. Aj preto sa každý, kto si dá na tanier kúsok šunky Berto, môže spoľahnúť, že sa v nej spája rodinná tradícia, poctivé remeslo aj chuť domoviny. Je totiž vyrobená z lásky k Slovensku