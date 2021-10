Analýza: Slováci majú druhý najvyšší priemerný dlh

Bratislava 18. októbra (TASR) – Slováci majú druhý najvyšší priemerný dlh v regióne strednej a východnej Európy. Upozornilo na to združenie Pracujúca chudoba s odvolaním sa na aktuálnu správu Allianz Global Wealth Report 2021. Zo správy tiež vyplýva, že kým priemerný Slovák vlastní čisté finančné aktíva vo výške 7531 eur, priemerný Čech má 21.607 eur a Poliak 9882 eur.



Združenie upozorňuje, že samotnú výšku sumy netvoria len úspory, investície do dlhopisov a akcií, ale aj finančné aktíva v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. "To sú peniaze, ktoré v skutočnosti nemôžu na krytie výpadkov v príjmoch ľudia vôbec využiť," komentoval šéf združenia Milan Kuruc.



Priemerné dlhy Slováka sú vo výške 8451 eur. "Okrem nízkych finančných aktív majú slovenskí občania druhý najvyšší priemerný dlh v regióne strednej a východnej Európy. Čiže sme druhí najhorší, čo sa týka čistého finančného majetku, a druhí najhorší, čo sa týka množstva dlhov. A úplne najhorší sme v pomere dlhov k finančnému majetku," poukázal socio-ekonomický analytik Ján Košč.



"Z porovnávaných krajín má iba občan Slovenska v priemere viac dlhov ako čistého finančného majetku. V tomto držíme prvenstvo v celej EÚ. Tomuto katastrofálnemu obrazu sa netreba čudovať. Ide o logický dôsledok nízkych príjmov slovenského obyvateľstva, a teda neochoty zamestnávateľov platiť adekvátne mzdy, a takisto dôsledok neexistencie bytovej politiky, ktorá doslova núti slovenských občanov zaťažovať sa hypotékami na predraženom trhu s bývaním," zhodnotil Kuruc. Kým Slováci majú dlhy v priemere vo výške 53 % na celkovom finančnom majetku, na druhom mieste v rámci regiónu strednej a východnej Európy sa nachádzajú Poliaci s 33-percentným podielom dlhov.