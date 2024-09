Slováci majú mimo dovolenkovej sezóny záujem aj o exotiku

Bratislava 15. septembra (TASR) - Obľúbenými turistickými destináciami pre Slovákov ostávajú aj mimo hlavnej sezóny tradičné dovolenkové destinácie. Na jeseň je záujem o Španielsko, Taliansko, Anglicko či Grécko, nárast predaných letiek však zaznamenalo aj Albánsko či exotická Indonézia, Srí Lanka a Japonsko. Vyplýva to z prieskumu cestovateľskej technologickej spoločnosti Kiwi.com.



Najväčší záujem v jesennom období je o cestovanie do veľkých európskych miest, ako Barcelona, Rím, Malaga, Londýn, Palma na ostrove Malorka či Paríž. Medzi desiatku najobľúbenejších destinácii sa dostala aj albánska Tirana. Priaznivé sú mimo letnej sezóny aj priemerné ceny leteniek. Na krátkych trasách možno podľa cestovateľskej spoločnosti ušetriť 25 %, na stredne dlhých 19 % a na dlhých interkontinentálnych trasách 17 %.



Pre priaznivé ceny leteniek rastie mimo hlavnej turistickej sezóny záujem aj o exotické destinácie, ako Srí Lanka, Indonézia, Japonsko či Vietnam. Potvrdzujú to i dáta slovenského vyhľadávača leteniek Pelikan.sk, podľa ktorého najobľúbenejšou zimnou destináciou Slovákov bude aj tento rok Thajsko. V porovnaní s vlaňajškom sa do Thajska chystá o 52 % viac dovolenkárov.



Skokanom medzi destináciami sa stáva Vietnam, do ktorého podľa údajov Pelikan.sk počas tohtoročnej zimy smeruje o 200 % viac slovenských cestovateľov. Pobyt si plánujú v priemere na tri týždne. Zvýšený záujem bol zaznamenaný v tomto roku aj o Japonsko, naopak, prepad v záujme cestovateľov zažíva USA.



Dáta z Pelikan.sk potvrdili i mimosezónny záujem o európske destinácie, ako Taliansko a Španielsko s mestami, ako Rím, Barcelona, Bergamo či Malaga. Novinkou je španielska Sevilla, záujem o túto destináciu podľa údajov portálu pre tohtoročnú zimu rastie o necelých 160 %. Výrazný záujem dovolenkárov zaznamenalo v tomto roku Albánsko, ktorý v porovnaní s vlaňajškom narástol o 400 % a priemerná cena leteniek klesla približne o polovicu.