Slováci majú najdrahšie potraviny v rámci krajín V4

Bratislava 26. júna (TASR) - Potraviny na Slovensku patria k najdrahším v rámci krajín V4. Uviedla to v analýze Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



Spresnila, že celkovo sú tovary v Českej republike, Maďarsku aj Poľsku v priemere až o 14 % lacnejšie ako u nás. V Českej republike sú ceny potravín lacnejšie v priemere o 16 %, v Maďarsku takmer o 20 % nižšie ako v SR. V Poľsku sú lacnejšie až o viac ako 30 %.



Upozornila, že veľa Slovákov chodí za nákupmi do Rakúska, kde sú ceny vyššie takmer o 40 %, avšak kvalita je podľa nej tiež vyššia. Rakúsko bolo v prípade potravín podľa Eurostatu za minulý rok treťou najdrahšou krajinou v porovnaní s priemerom EÚ.



Poznamenala, že ceny potravín boli v minulom aj začiatkom tohto roka jedným z hlavných ťahúňov inflácie nielen na Slovensku, ale i vo väčšine krajín Únie. "V EÚ má najnižšie ceny Bulharsko, naopak, najdrahšie sa žije v Dánsku. V Bulharsku sú ceny ani nie polovičné, než je priemer EÚ, v Dánsku sú o 41 % vyššie. Slovensko je na úrovni 65 %, to znamená, že ceny máme celkovo o 35 % nižšie než priemer celej Únie. Ak porovnávame krajiny v rámci Európy, tak v prípade potravín a nealkoholických nápojov bolo v roku 2020 najdrahšie Švajčiarsko. Alkohol a cigarety sú najdrahšie v Írsku," vysvetlila Buchláková.



Doplnila, že najdrahším členským štátom EÚ v prípade menovaných položiek je Dánsko. Najvyššie náklady na komunikáciu (poštové a telekomunikačné služby) majú v Grécku, Švédi majú najvyššie ceny oblečenia a obuvi, v Luxembursku je najdrahšie bývanie.



"Slovensko je aktuálne ôsmou najlacnejšou krajinou v rámci EÚ, ešte v roku 2000 sme boli za Rumunmi a Bulharmi tretí. Ak sa pozrieme na jednotlivé segmenty spotrebného koša, tak najviac sme poskočili v tabuľke v prípade oblečenia a obuvi. Treba však povedať, že Eurostat robil toto porovnanie k celkovému priemeru EÚ a v tomto prípade je spotrebiteľský kôš drahší a aj jednotlivé segmenty v ňom. V rámci 27 krajín EÚ sme v prípade oblečenia a obuvi na 15. mieste, sme tesne nad priemerom EÚ, pritom v roku 2003 sme boli ešte na štvrtom mieste. Ceny boli takmer o 16 % nižšie ako priemer EÚ. Je to spôsobené zrejme tým, že v ostatných krajinách viac zlacňovala práve táto položka spotrebného koša ako u nás," uviedla.



Dodala, že aj napriek nižšej DPH na vybrané druhy potravín dávajú Slováci na jedlo až pätinu z rodinného rozpočtu. Priemerná štvorčlenná rodina s dvoma nezaopatrenými deťmi do 14 rokov minie aktuálne mesačne viac ako 330 eur na potraviny a nealkoholické nápoje.