Rekordný počet Slovákov býva vo vlastnom. Môže za to láska k tehle

Bratislava 3. apríla (OTS) - Tomuto fenoménu pomohla éra investičných bytov, ktorá však skončila. Slováci, ktorí považujú "tehlu" za stabilnú investíciu však majú ďalšie možnosti, ako sa zabezpečiť do budúcna obľúbenou "oranžovou" komoditou. Štatistiky Eurostatu z roku 2021 ukazujú, že až 93 % Slovákov býva vo vlastnom byte alebo dome, namiesto toho, aby si nehnuteľnosť prenajímali. V tomto smere sme na 2. priečke v rámci celej Európskej únie hneď za Rumunskom, kde vo vlastnom býva až 95 % ľudí.Európsky priemer je pritom len 70 % a napríklad v Nemecku, susednom Rakúsku či Dánsku je pomer prenájmov a vlastného bývania takmer vyrovnaný.Lásku k tehle, či v prípade starších panelových bytov k betónu, však nebadať len pri snahe riešiť vlastné bývanie. Vlna lacných hypoték, kedy banky klientom ešte pred pár rokmi požičiavali aj 100 % z hodnoty nehnuteľnosti, mnohých motivovala kúpiť aj druhý byt, ktorý potom začali prenajímať a zabezpečili si tak “pasívny príjem” do svojho rodinného rozpočtu.Horšia ekonomická situácia a dramatické zadlžovanie Slovákov však lacným hypotékam vystavili stopku. Objem hypoték podľa údajov NBS od roku 2002 vzrástol až 8-násobne a dnes len na tomto type úverov bankám dlžíme rekordných 40,8 miliardy eur.Národná banka preto zakročila a 100 % hypotéky sú minulosťou. Banky dnes väčšinou požičiavajú len 80 % z celkovej sumy, čo vytvára nutnosť disponovať vlastnými úsporami a znižuje dostupnosť vlastného bývania.A hoci pohľad na neustále rastúcu cenu nehnuteľností najmä v Bratislave a ostatných veľkých mestách naznačuje, že priemerný ročný nárast hodnoty takéhoto majetku môže dosahovať aj 7 % ročne, podľa odborníkov treba k tejto optike dodať aj druhú polovicu.vysvetľuje Peter Maslík z investičnej platformy Investown, avšak dodáva:S pohľadu okamžitej likvidity, kedy na držaní investície môžete zarábať aj celé roky, no v prípade potreby sa k akejkoľvek sume dostanete doslova na druhý deň, jednoznačne vyhrávajú akcie a ETF fondy. Tým však Slováci často nerozumejú prípadne sa ich boja ako príliš rizikových.Do popredia sa preto dostáva tzv. crowdfundingové investovanie do nehnuteľností, ktoré je už roky populárne napr. v USA. Pomáha aj developerom, ktorí si tak na svoj projekt nemusia požičiavať v bankách, ale peniaze vyzbierajú od stoviek až tisícov bežných ľudí.vysvetľuje, ktorá na rastúcu popularitu takýchto investícii reagovala.Investown vznikol v susednej Českej republike a prvé investície do nehnuteľností tam začal ponúkať v roku 2021. Dnes od ľudí spravuje investície za takmer 140 mil. eur. Na začiatku tohto roka sa platforma Investown otvorila aj pre Slovákov. Tí zatiaľ môžu investovať len do nehnuteľností v Čechách, hoci v novembri 2023 platforma získala aj licenciu Českej národnej banky a je tak plne regulovaná na úrovni celej EÚ. Vklady od ľudí sú kryté práve fyzicky existujúcimi nehnuteľnosťami alebo konkrétnou výstavbou.hovorí