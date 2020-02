Slováci minú na obed v priemere 5,60 € denne

Bratislava 11. februára (OTS) - V súčasnosti gastrolístky počas pracovného dňa využíva viac ako 800-tisíc Slovákov a celosvetovo viac než 33 miliónov ľudí. Zamestnávatelia na Slovensku stále častejšie nahrádzajú tradičné papierové stravné lístky elektronickými gastro kartami, ktoré pre zamestnávateľov znižujú náklady až o 20 % a živnostníkom môžu priniesť úsporu na daniach a odvodoch až do sumy 915 €. Vyplýva to z prieskumu značky Callio, ktorá už 4 roky poskytuje elektronické stravné poukážky.Systém stravných lístkov funguje vo svete viac ako 50 rokov, na Slovensko prišli v roku 1991. Najväčšou nevýhodou papierových gastrolístkov je, že majú presnú hodnotu a prevádzky im z nich nevydajú. Pri elektronickej karte sa zamestnancovi odrátava z kreditu presná suma. Jednoducho pri nákupe kartou pípnete na platobnom termináli a všetko je vybavené. Nabitie elektronických straveniek na kartu je administratívne nenáročné, pre zamestnanca je použitie karty jednoduché, pohodlné a bezpečné. Navyše, ak stratíte klasický papierový gastrolístok, už ho nemôžete použiť. Pri elektronických stravných poukážkach je veľkou výhodou, že v prípade straty je možné kartu zablokovať a požiadať o zaslanie náhradnej.Veľkou výhodou elektronického gastrolístka je, že zvýšenie jeho nominálnej hodnoty znižuje, v porovnaní s finančnými odmenami alebo inými formami odmien, náklady zamestnávateľa o viac ako 20 %. Sú totiž oslobodené od odvodov. Zamestnanci ju tiež určite ocenia. „,“ približujezo spoločnosti GGFS, ktorá na trh priniesla elektronickú kartu Callio Elektronické stravovacie poukazy sa na elektronickú kartu dajú zakúpiť mesačne, polročne aj na celý rok. Zatiaľ čo tradičné gastrolístky majú obmedzenú platnosť „,“ upozorňujeMnohí ľudia sa domnievajú, že stravné lístky sú len pre zamestnancov. Ak si ako živnostník nabijete kartu gastrolístkami na celý rok 2020, zaplatíte na daniach a odvodoch až do 915 € menej. Tento krok sa oplatí najmä tým, ktorí si v daňovom priznaní neuplatňujú paušálne výdavky.Za pár rokov sa podarilo vybudovať akceptačnú sieť pre elektronické stravné lístky v rovnakej kvalite ako tomu bolo pri pôvodných papierových gastrolístkoch. Najnovšie prevádzky upravujú svoje pokladničné systémy tak, že presne určujú spôsob využitia, čo sa inou formou (napríklad platbou hotovosti) nedá zabezpečiť.