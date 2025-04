Slováci minú na veľkonočnú dovolenku v zahraničí menej ako vlani

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slováci v tomto roku minú na veľkonočnú dovolenku v zahraničí menej ako vlani. Ich priemerné výdavky oproti minulému roku klesli o takmer 29 %. Počet Slovákov, ktorí sa počas jarných sviatkov chystajú dovolenkovať do zahraničia, však medziročne vzrástol o 21,5 %. Vyplýva to z údajov cestovnej kancelárie TUI.



„Z tradičných stredomorských destinácií dominujú aj tento rok Španielsko a Chorvátsko, no veľký záujem vzbudzujú aj vzdialenejšie destinácie, ako sú Maldivy či Dubaj. Väčšinu cestujúcich zo Slovenska tvoria páry a rodiny, pričom až 56 % hostí si vybralo ubytovanie s all-inclusive,” uviedla Mariana Metwaly Veiglová z cestovnej kancelárie.



Veľkonočná dovolenka v zahraničí vyjde v tomto roku slovenských dovolenkárov v priemere na 1969 eur. V minulom roku stála takáto dovolenka podľa cestovnej kancelárie v priemere 2767 eur. Priemerná dĺžka pobytu je 6,3 dňa.



Najobľúbenejšou tohtoročnou veľkonočnou destináciou sú Maldivy. Dovolenkári sa takisto chystajú do chorvátskeho Zadaru či egyptskej Hurgady. Oproti vlaňajšku narástol záujem o ostrov Malorka či metropolu Dubaj. Oproti predošlým rokom vzrástol záujem aj o kapverdský ostrov Sal.