Slováci minú z mesačnej výplaty najviac na bývanie a potraviny

Bratislava 18. februára (TASR) - Priemerná slovenská domácnosť vynaložila za minulý rok mesačne na bývanie a energie viac ako štvrtinu z celkových mesačných výdavkov. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat boli druhou najnákladnejšou položkou potraviny s podielom 17,2 %. Tieto náklady rástli od roku 2006 o viac ako 2 percentá.



"V prípade bývania ide od roku 2006 do roku 2017 o pokles nákladov, keďže ku koncu sledovaného obdobia došlo na komoditných trhoch k poklesu cien. Avšak od roku 2018 vidíme, že rastúce náklady energií, ale aj nájmov spôsobujú, že sa vo vynaložených nákladoch dostávame na úroveň spred krízových rokov. Vtedy sme na bývanie dávali až vyše tretinu z celkových mesačných výdavkov domácnosti," povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.



Kým ešte v roku 2018 na vzdelávanie dávali Slováci zhruba 2 % z mesačných výdavkov, vlani toto číslo pokleslo na 1,7 %. Viac šetrili aj na rekreácii a kultúre, ktoré tvorili 8,8 % z celkových nákladov, pričom ide o medziročný pokles o 2 %. V porovnaní s krajinami EÚ mali Slováci za uplynulý rok jedny z najvyšších nákladov práve na bývanie, ale aj potraviny a nealkoholické nápoje. Výrazný vplyv nemalo na nižšie ceny ani zavedenie nižšej DPH na vybrané druhy potravín.



Podľa analytičky do cenotvorby potravín vstupuje množstvo iných faktorov, napríklad sezónnosť pri ovocí či zelenine. V prípade cukru napríklad ide o výrazne zlacňovanie z dôvodu zrušenia kvót a nadbytku cukru na trhu.



Celkovo Európania z 27 krajín EÚ dávajú najviac výdavkov z rodinných rozpočtov do bývania a nákladov na energie, a to až viac ako 24 % z celkových výdavkov. Druhou najnákladnejšou položkou je s 13 % doprava, potraviny a nealkoholické nápoje ukrajujú 12 % z celkového disponibilného príjmu priemernej európskej domácnosti.