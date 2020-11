Slováci nie sú odkázaní na zahraničné kryptozmenárne

Milan Božik, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti CRYPTON DIGITAL, SE Foto: CRYPTON DIGITAL, SE

Bratislava 19. novembra (OTS) - Fintech platforma WEXO od slovenskej spoločnosti CRYPTON DIGITAL, SE preto zaradila do svojej kryptozmenárne nové páry tých najpopulárnejších kryptomien.Majiteľ účtu WEXO môže pohodlne meniť medzi týmito kryptomenami: bitcoin, ethereum, litecoin, trueUSD a tether.,” vysvetlil systém pridávania nových kryptomien spoluzakladateľ a CEO spoločnosti CRYPTON DIGITAL, SECieľom platformy WEXO je umožniť každému bezpečné a komfortné používanie kryptomien nielen ako formu investície, ale aj ako platidlo v každodennom živote. Do konca roka plánuje slovenský tím vývojárov spustiť aj aplikáciu, ktorá posunie využiteľnosť kryptomien opäť o krok vpred. Portfóliom poskytovaných služieb sa tak WEXO vyrovnáva obdobným platformám svetových spoločností.Produktovo služby projektu aktuálne zastrešuje česká partnerská spoločnosť UPDN ONE, s.r.o. s bohatými skúsenosťami na finančnom trhu. CRYPTON DIGITAL, SE financuje projekt z vlastných zdrojov, ponúka však aj možnosť stať sa podielnikom projektu WEXO a profitovať tak zo zisku inovatívnej spoločnosti. Do konca roka spoločnosť uzatvára skupinu podielnikov WEXO na počte 7000.