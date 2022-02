Slováci odoslali státisíce okamžitých platieb,Tatrabanka zvyšuje limit

Bratislava 8. februára (TASR) - Možnosť okamžitých platieb funguje na Slovensku už týždeň v rámci prvých troch spoločností s bankovou licenciou - Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka (spolu s ňou aj Raiffeisen). Za prvý týždeň odoslali Slováci státisíce instantných platieb. Uviedli to oslovené banky pre TASR. Limit už zvyšuje aj Tatra banka, ktorá ho mala pôvodne nastavený na 500 eur za deň. Od utorka sa dá cez túto banku odoslať do niekoľkých sekúnd maximálne 3000 eur.



PR špecialista Slovenskej sporiteľne Michal Kopecký pre TASR uviedol, že od 1. februára do utorka do 14.00 h zaznamenala banka viac ako 300.000 okamžitých platieb, z toho 220.000 odoslaných a 84.000 prijatých.



PR manažér VÚB banky Dominik Miša vyčíslil, že okamžité platby tvoria 18-percentný podiel všetkých SEPA platieb banky. Zhruba 81 % klientov banky poslalo okamžitú platbu cez mobilný banking, 18 % cez internet banking a zvyšok cez pobočku či korporátne online bankovníctvo.



Miša tiež spresnil, že najviac okamžitých platieb od klientov banky smerovalo na Slovensko, potom do Holandska a Rakúska. Najviac prichádzajúcich platieb bolo tiež od slovenských bánk, nasledovalo Belgicko, Nemecko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Rakúsko.



Tatra banka pre TASR vyčíslila, že už za prvý deň od spustenia okamžitých platieb zaznamenala 35.000 prichádzajúcich alebo odchádzajúcich instantných platieb. Za prvý týždeň to bolo 290.000. Banka tiež pre TASR zdôraznila, že oproti prvotnému dennému limitu 500 eur zvýšila možnú prevádzanú sumu cez okamžitú platbu na 3000 eur, a to s platnosťou od utorka. "Zvýšený limit pokrýva drvivú väčšinu platieb našich klientov. Firemní klienti využívajúci aplikáciu Business Banking môžu od 1. februára zasielať okamžité platby vo výške 100.000 eur na jednu platbu aj v prípade, že ide o hromadné príkazy," spomenula hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.



Banky zároveň pre TASR odpovedali, či za prvý týždeň fungovania evidovali aj nejaké komplikácie. Slovenská sporiteľňa upozornila len na ojedinelé prípady odmietnutia banky príjemcu. "V takomto prípade odporúčame vyskúšať platbu poslať neskôr alebo ju poslať ako bežný prevod," poradil Kopecký.



Miša zase vyzdvihol, že klientom odporúča pred odoslaním okamžitej platby dobre skontrolovať všetky údaje, aby sa tým vyhli prípadným reklamáciám.



Miklošovičová upozornila na rozdiel medzi okamžitými a expresnými platbami. "Okamžité platby je možné realizovať výlučne do bánk, ktoré sa k tejto dobrovoľnej platobnej schéme prihlásili. Mena prevodu je vždy euro a maximálnu výšku platby stanovujú jednotlivé banky," uzavrela s tým, že expresná platba môže byť takisto zrealizovaná v deň spracovania platobného príkazu a aj v inej mene, avšak býva osobitne spoplatnená.