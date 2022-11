Bratislava 15. novembra (TASR) - Slováci plánujú počas Vianoc šetriť najviac na darčekoch. Menej sa chystajú minúť na jedlo, dovolenky či zábavu s priateľmi. Informoval o tom v utorok na základe výsledkov prieskumu analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"Dve tretiny ľudí sa cítia výrazne zasiahnuté súčasným rastom cien," spresnil analytik. Ľudia sa podľa neho rozhodli počas Vianoc šetriť a 70 percent z nich chce oproti minulému roku okresať svoje výdavky do určitej miery medzi desiatimi až 50 percentami.



V súčasnej situácii je podľa neho dôležité kontrolovať výdavky a mať väčší dohľad nad rodinným rozpočtom. Podotkol, že by sa ľudia mali zamyslieť nad tým, na čo si berú úver a či to naozaj potrebujú. "Ak si to zoberieme z toho zmysluplného zadlžovania, či hodnota, na ktorú si idem požičať, mi niečo vráti," doplnil. Podľa jeho slov to môže byť napríklad auto, ktorým sa môže človek voziť do zamestnania.



Inflácia sa podľa Horňáka dotkla aj cien potravín, za ktoré si Slováci priplatia. "Predpokladáme, že v decembri budú vyššie zhruba o tretinu," zhodnotil s tým, že sa to týka celej kategórie potravín. Podľa jeho slov je súčasná inflácia tlačená hlavne cenami potravín a cenami energií. "Už tie základné ekonomické poučky nám hovoria, že čím má domácnosť nižšie príjmy, tým väčší podiel na výdavkoch tvoria práve potraviny a energie," upozornil Horňák.