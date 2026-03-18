Slováci po kupónovej privatizácii investujú menej ako susedia v Česku
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Tridsaťpäť rokov po kupónovej privatizácii sa investičné správanie domácností na Slovensku a v Česku výrazne líši. Kým Česi v súčasnosti investujú podstatne aktívnejšie, Slováci zostávajú skôr konzervatívni a uprednostňujú vklady na bankových účtoch. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Ozios.
České domácnosti majú podľa analýzy v cenných papieroch takmer polovicu svojho finančného majetku (48 %), čo je v porovnaní s priemerom EÚ (36 %) nadpriemerný výsledok. Slovenské domácnosti zaostávajú za európskym priemerom a ich finančný majetok v cenných papieroch tvorí len približne 21 %. Naopak, Slováci držia až tri štvrtiny svojich úspor v bankách, v porovnaní so 40 % v Česku.
Na kupónovej privatizácii sa začiatkom 90. rokov zúčastnilo viac obyvateľov v Česku než na Slovensku. Hoci jej výsledkom bola postupná koncentrácia majetku, podľa analytika Ozios Adama Austeru skúsenosť prispela k vyššej ochote Čechov investovať.
Rozdielny prístup k investovaniu sa odráža aj vo výške finančného majetku. Podľa dát Allianz Global Wealth finančný majetok na osobu v Česku je 44.910 eur, zatiaľ čo na Slovensku je to len 21.530 eur, teda menej než polovica.
