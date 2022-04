Slováci počas Veľkej noci cestovali za hranice, lákalo ich Taliansko

Bratislava 23. apríla (TASR) – Počas veľkonočných sviatkov minulý víkend vycestovalo do zahraničia o 56 % viac Slovákov ako v roku 2019. Vyplýva to z dát travel-tech spoločnosti Kiwi.com, podľa ktorých slovenskí cestovatelia najčastejšie mierili do Talianska.



"Slováci počas Veľkej noci najčastejšie cestovali do Talianska. Krajina sa počas kresťanských sviatkov stáva tradičným cieľom (nielen) veriacich, ktorí mieria do Vatikánu. Nasledujú Veľká Británia, Česko, Francúzsko a Grécko. Podobná situácia bola vlani, keď sa medzi obľúbené destinácie prebojovali tiež Španielsko a Portugalsko," priblížila Eliška Řezníček Dočkalová, riaditeľka zákazníckej skúsenosti v Kiwi.com.



Medzi najfrekventovanejšie lety podľa spoločnosti patrili Bratislava – Londýn, Viedeň – Barcelona, Viedeň – Palma de Mallorca, Viedeň – Miláno a Košice – Praha. Poukázala tiež na to, že ceny leteniek do vybraných európskych destinácií sú stále pod dlhodobým priemerom. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, teda obdobím pred vypuknutím pandémie, boli letenky zo Slovenska v priemere o 20 % lacnejšie.



Slováci podľa dát spoločnosti strávili v zahraničí v priemere tri dni. Tento trend sa v priebehu rokov výrazne nezmenil. Čo sa však oproti pandemickému obdobiu z globálneho pohľadu zmenilo, je čas medzi rezerváciou letenky a skutočným odletom. Tento čas sa aktuálne pohybuje v rozmedzí od troch týždňov do dvoch mesiacov, pričom počas pandémie to bolo často len niekoľko dní.



Zároveň podľa analýzy spoločnosti celkovo prišlo na Slovensko počas Veľkej noci dvakrát viac zahraničných cestovateľov ako v roku 2019.