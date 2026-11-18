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Slováci preferujú vianočnú dovolenku pri mori. Ktorá krajina dominuje?
Sviatky pri mori podľa údajov lákajú čoraz viac rodín. Počet detí cestujúcich počas Vianoc vzrástol medziročne o 28 %
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Až 96 % vianočných dovoleniek Slovákov predstavuje dovolenky k moru, pričom takmer polovica rezervácií pripadá na Egypt a výrazne rastie aj záujem o Vietnam či Thajsko. Vyplýva to z aktuálnych údajov cestovnej agentúry Invia, podľa ktorej zároveň vlani pred Vianocami stúpol predaj darčekových poukazov na dovolenku o takmer tretinu.
Favoritom na vianočné sviatky podľa cestovnej agentúry zostáva pre Slovákov Egypt, kam smeruje takmer každá druhá rezervácia. Jeho podiel narástol z necelých 39 % v roku 2024 na takmer polovicu v aktuálnej sezóne, pričom najväčší záujem je o letoviská Hurghada a Marsa Alam.
„Egypt si u slovenských dovolenkárov udržiava silnú pozíciu vďaka dostupnosti, relatívne krátkemu letu a širokej ponuke hotelov s all inclusive službami. Zároveň však vidíme rastúci záujem o vzdialenejšie destinácie, ktoré ponúkajú nielen oddych pri mori, ale aj možnosť spoznať úplne inú kultúru. Vietnam či Thajsko sú zaujímavé práve tým, že cestovatelia môžu plážovú dovolenku spojiť s poznávaním miestnej prírody a tradícií,“ vysvetlil obchodný riaditeľ pre franšízový predaj a produktové portfólio cestovnej agentúry Invia Miroslav Lenko.
Na druhé miesto s medziročným nárastom o pätinu sa podľa Invie posunulo Turecko. Výrazný skok však zaznamenali vzdialenejšie exotické krajiny - záujem o Vietnam stúpol o 120 % a počet rezervácií do Thajska sa zdvojnásobil. Do prvej sedmičky najžiadanejších destinácií sa tento rok zaradili aj Keňa, Dominikánska republika a Zanzibar.
Posun však vidno aj v zložení samotných dovolenkárov, keďže sviatky pri mori podľa údajov lákajú čoraz viac rodín. Počet detí cestujúcich počas Vianoc vzrástol medziročne o 28 % a vrátane batoliat do dvoch rokov dnes tvoria viac ako pätinu všetkých klientov, zatiaľ čo vlani to bolo necelých 14 %. Najviac detských cestujúcich smeruje do Egypta, Vietnamu a Turecka, kde rezorty ponúkajú aj vianočný program.
Dovolenky si zároveň čoraz častejšie nachádzajú miesto aj priamo pod vianočným stromčekom. Podľa údajov cestovnej agentúry vzrástol vlani v predvianočnom období predaj darčekových poukazov na pobyty medziročne o 31,5 %.
Favoritom na vianočné sviatky podľa cestovnej agentúry zostáva pre Slovákov Egypt, kam smeruje takmer každá druhá rezervácia. Jeho podiel narástol z necelých 39 % v roku 2024 na takmer polovicu v aktuálnej sezóne, pričom najväčší záujem je o letoviská Hurghada a Marsa Alam.
„Egypt si u slovenských dovolenkárov udržiava silnú pozíciu vďaka dostupnosti, relatívne krátkemu letu a širokej ponuke hotelov s all inclusive službami. Zároveň však vidíme rastúci záujem o vzdialenejšie destinácie, ktoré ponúkajú nielen oddych pri mori, ale aj možnosť spoznať úplne inú kultúru. Vietnam či Thajsko sú zaujímavé práve tým, že cestovatelia môžu plážovú dovolenku spojiť s poznávaním miestnej prírody a tradícií,“ vysvetlil obchodný riaditeľ pre franšízový predaj a produktové portfólio cestovnej agentúry Invia Miroslav Lenko.
Na druhé miesto s medziročným nárastom o pätinu sa podľa Invie posunulo Turecko. Výrazný skok však zaznamenali vzdialenejšie exotické krajiny - záujem o Vietnam stúpol o 120 % a počet rezervácií do Thajska sa zdvojnásobil. Do prvej sedmičky najžiadanejších destinácií sa tento rok zaradili aj Keňa, Dominikánska republika a Zanzibar.
Posun však vidno aj v zložení samotných dovolenkárov, keďže sviatky pri mori podľa údajov lákajú čoraz viac rodín. Počet detí cestujúcich počas Vianoc vzrástol medziročne o 28 % a vrátane batoliat do dvoch rokov dnes tvoria viac ako pätinu všetkých klientov, zatiaľ čo vlani to bolo necelých 14 %. Najviac detských cestujúcich smeruje do Egypta, Vietnamu a Turecka, kde rezorty ponúkajú aj vianočný program.
Dovolenky si zároveň čoraz častejšie nachádzajú miesto aj priamo pod vianočným stromčekom. Podľa údajov cestovnej agentúry vzrástol vlani v predvianočnom období predaj darčekových poukazov na pobyty medziročne o 31,5 %.