Slováci pri nákupe športového vybavenia preferujú kamenné predajne
Až 78 % z nich chce tovar najprv vyskúšať naživo.
Autor OTS
Bratislava 19. septembra (OTS) - Takmer polovica Slovákov nakúpila za posledných päť rokov športové vybavenie ako bicykel, lyže alebo lyžiarky. Ďalšia pätina plánuje takýto nákup tento rok. Pri investícii do drahšieho športového vybavenia je pritom výrazne preferovaná možnosť, vyskúšať si tovar osobne v kamennej predajni. Takýto osobný kontakt s produktom uprednostňuje až 78% Slovákov. Vyplýva to z nedávneho prieskumu oc tehelko*. Nová športovo-nákupná destinácia v hlavnom meste na tento trend zároveň aktívne reaguje. Svojim návštevníkom ponúka komplexné riešenia pre športovcov pod jednou strechou – od nákupu a cvičenia cez servis či požičovňu vybavenia.
Športové vybavenie kupujeme premyslene a chceme si ho vyskúšať na vlastnej koži
Nedávno realizovaný prieskum agentúry MNFORCE*, zameraný na správanie Slovákov v spojení s nákupnými centrami, odhalil zaujímavé čísla aj vo vzťahu našincov k nákupu športového sortimentu. Celkovo až 67,6 % populácie prejavuje záujem o športové vybavenie – či už nakúpili v minulosti alebo plánujú nákup v blízkej budúcnosti. Kľúčovým zistením je, že pri investícii do kvalitného športového vybavenia až 78,3 % Slovákov preferuje osobný kontakt s produktom.
To len potvrdzuje, že kamenné predajne zohrávajú pri tomto type tovaru dôležitú úlohu a osobný kontakt s produktom, a teda možnosť vyskúšania a vizuálnej kontroly „naživo“, je pri tomto type tovaru rozhodujúci.
„Tieto čísla jednoznačne potvrdzujú, že športové vybavenie nie je komodita, ktorú by ľudia kupovali naslepo cez internet. Ide o investíciu, pri ktorej zákazník potrebuje odborné poradenstvo, možnosť vyskúšania a istotu, že produkt mu bude perfektne vyhovovať," informuje Patrik Kedžuch v rámci predajne Najšport v oc tehelko. „V našej predajni preto kladieme veľký dôraz na osobný prístup a odborné poradenstvo. Zákazník si u nás môže vyskúšať akékoľvek vybavenie, otestovať bicykel alebo si nechať poradiť od certifikovaných predajcov."
Športový obchod s poradenstvom láka najviac
Z prieskumu ďalej vyplýva, že športový obchod s odborným poradenstvom je medzi službami v nákupných centrách najpopulárnejší – využíva ho alebo by využilo až 70 % respondentov. Záujem je aj o servis športového vybavenia (56 %) a požičovne športového vybavenia (39,6 %).
Tieto nákupné preferencie si veľmi dobre uvedomujú aj v oc tehelko, športovo orientovanom obchodnom centre neďaleko Národného futbalového štadióna, a prispôsobujú tomu samotnú ponuku svojich prevádzok.
„Dlhodobo vnímame dopyt návštevníkov po kvalitnej a pestrej ponuke prevádzok a služieb, športový sortiment nevynímajúc. V rámci neho, obzvlášť u prémiového sortimentu, zákazníci očakávajú širokú ponuku, ako aj vysokú kvalitu produktov a služieb spojených s predajom. Tento dopyt zohľadňujeme, vzhľadom na profiláciu nášho centra, aj v rámci aktuálne prebiehajúceho rozširovania portfólia našich prevádzok. Celkovo smerujeme k vytvoreniu dostupnej športovo-nákupnej destinácie v hlavnom meste, ktorá návštevníkom ponúkne, mimo iné, pestrý zoznam športových prevádzok so širšou ponukou nadväzujúcich služieb," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Návštevníci tohto nového obchodného centra tak v jeho nákupnej pasáži, okrem známej predajne Najšport s kompletným sortimentom športového vybavenia, nájdu aj špecializovanú Najšport požičovňu lyží a lyžiarok, ako aj prémiový Trek Flagship Store – jednu z najväčších predajní bicyklov tejto značky na Slovensku.
Dané prevádzky zároveň odzrkadľujú preferovanú zákaznícku trojkombináciu: osobný kontakt, odborné poradenstvo a možnosť okamžitého vyskúšania tovaru, ktorú reflektuje aj spomínaný prieskum. A práve kombinácia týchto faktorov pod jednou strechou vytvára ideálne nákupné prostredie pre viac ako dve tretiny populácie, ktorá aktívne investuje do športového vybavenia. Navštívte teraz oc tehelko a spoznajte aj vy ponuku jeho špecializovaných športových prevádzok.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025