Slováci prispeli 16 miliónov centov na čistenie slovenských vôd

Bratislava 19. septembra (OTS) - Rozhodnutia každého z nás majú zásadný vplyv na osud našej krajiny. Hoci si mnohé z nich ani neuvedomujeme, každý z nás robí denne rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životné prostredie aj to, ako bude vyzerať naša príroda.Zákazníci Lidla majú možnosť pridať sa k jeho snahe o čistejšie slovenské rieky a vodné nádrže. Stačí, ak zredukujú používanie mikroténových vreciek pri svojich nákupoch. Namiesto toho môžu využiť napríklad ekologickú alternatívu – ekosieťku na ovocie a zeleninu. Od začiatku projektu Nenechajme to plávať, v porovnaní s rovnakým obdobím pred jeho spustením, si zákazníci reťazca nevzali už milióny mikroténových vreciek, čím pomohli ušetriť slovenskú prírodu o tony zbytočných plastov.V rámci projektu Nenechajme to plávať môžu zákazníci diskontu zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent, za použitie jednorazového mikroténového vrecka. Lidl túto sumu zdvojnásobí a pomôže k čisteniu k slovenskej prírody. Do februára 2024 reťazec výslednú sumu venoval Slovenskému vodohospodárskemu podniku, od marca 2024 je novým partnerom projektu Občianske združenie Upracme Slovensko. Doposiaľ zákazníci za použitie mikroténového vrecúška prispeli už 16 miliónov krát.Projekt Nenechajme to plávať funguje od roku 2020. Za ten čas sa vďaka Lidlu podarilo vyzbierať viac ako 2 359 ton odpadu zo slovenských vodných tokov a nádrží.“ povedala, CSR špecialistka Lidl Slovenská republika.Pomôcť vyčistiť slovenskú prírodu môže ktokoľvek. „“ dodáva Sujová.Do budúcna chce reťazec vyčistiť slovenské rieky, vodné toky a povodia o minimálne 5 000 ton odpadu. Projekt má okrem praktických aj edukačné ambície. Lidl poukazuje na fakt, že aj malá zmena, ktorú vie ľahko spraviť pri zmene zvyklostí každý z nás, dokáže prispieť k veľkej veci ako je lepšie životné prostredie pre nás a budúce generácie.Napomôcť k čistejšej slovenskej prírode môžu dobrovoľníci aj pripojením sa k medzinárodnej iniciatíve Svetový čistiaci deň týždni od 13. septembra 2024. V rámci projektu Upracme si Slovensko, ktorého partnerom je organizácia Upracme Slovensko, môžu zorganizovať vlastné upratovanie alebo si vybrať z už existujúcich, a to na webe www.upracme.sk . Minulý rok sa zapojilo vyše 4 100 dobrovoľníkov, ktorí na 130 lokáciách vyzbierali viac než 31 ton odpadu.Snaha ochrániť životné prostredie v čo najlepšom stave ho zachovať pre ďalšie generácie je jedným z hlavných cieľov Lidla v rámci jeho politiky trvalej udržateľnosti.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.