Prieskum: Po úmrtí blízkych sa spoliehame v prípade ťažkostí na úspory

Bratislava 3. novembra (TASR) - Tri štvrtiny domácností na Slovensku sa po úmrtí blízkeho spoliehajú v prípade neočakávaných finančných ťažkostí na rodinu a úspory. Na prekonanie zlého obdobia si Slováci berú aj pôžičky, skúsenosti s takýmto riešením má 20 % z nich. Na životné poistenie sa spolieha len desať percent ľudí. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu, ktorý pre finančno-poradenskú spoločnosť Simplea zrealizoval MindBridge Consulting.



"V prípade úmrtia je dôležité uvedomiť si, že ani poistné plnenie zo životného poistenia, ani dedičstvo nie sú vyplácané okamžite. Aj preto je praktické vytvoriť si postupne finančnú rezervu vo výške šiestich mesačných príjmov domácnosti," uviedla finančná konzultantka spoločnosti v Bratislave Jana Počarovská.



Doplnila, že na pokrytie nevyhnutných nákladov môže pomôcť aj krátkodobá finančná rezerva na niekoľko týždňov či mesiacov, a to od úmrtia blízkej osoby až po vyplatenie poistného či do skončenia dedičského konania. Finančná konzultantka odporúča, aby si manželia alebo životní partneri vopred nastavili rovnaký prístup k bežnému účtu v banke. V prípade úmrtia majiteľa účtu môže totiž banka prístup k nemu zablokovať a druhý partner sa k financiám dostane až po ukončení dedičského konania.



Počarovská spresnila, že po úmrtí blízkeho je naďalej potrebné splácať aj jeho hypotéku či iné úvery, a to napriek tomu, že nedošlo ku skončeniu dedičského konania. Povinnosť splácať úver prechádza v prípade úmrtia manžela alebo manželky na jeho spoludlžníka, prípadne na niektorého z dedičov. V prípade investícií napríklad do podielových fondov, akcií a iných cenných papierov vedených na meno zosnulej osoby sa po jej úmrtí prevádzajú na určeného dediča.



Riaditeľ finančno-poradenskej spoločnosti Tibor Boťánek radí, aby si ľudia rozhodnutia o finančnom zabezpečení v prípade smrti neodkladali na neskôr a ochránili svoju rodinu životným poistením. Vyplatenie životného poistenia podlieha podmienkam, pričom jeho majiteľ by mal podľa neho ešte počas svojho života určiť konkrétnu osobu, ktorá dostane v prípade jeho smrti poistné plnenie, inak musí rodina zosnulého počkať do ukončenia dedičského konania.



Dodal, že ľudia na Slovensku si skôr poistia hmotný majetok ako vlastný život. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že až 90 % ľudí si uvedomuje možné riziká a dôležitosť ochrany seba a svojich blízkych, avšak polovica opýtaných, teda 53 % respondentov je v situácii, keď tomuto poisteniu rozumejú, ale zároveň zvažujú, aké mesačné náklady im prinesie. Životné poistenie by si mali podľa riaditeľa uzatvoriť čo najskôr rodičia malých detí, ktoré ich životných partnerov a deti neskôr ochráni pred finančnými ťažkosťami.