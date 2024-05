Slováci sa podieľajú na výstavbe atómovej elektrárne v Británii

Bratislava 13. mája (TASR) - Pracovníci spoločnosti PPA Energo a spoločnosti VUJE získali oprávnenie spĺňajúce prísne bezpečnostné normy pre prácu na stavenisku novej britskej atómovej elektrárne Hinkley Point C. Slovenské energetické firmy začnú práce vo Veľkej Británii pod vedením francúzskej EDF a jej dcérskej spoločnosti Framatome.



Podľa odhadov má nová atómová elektráreň na juhozápade Anglicka stáť viac ako 46 miliárd libier (53,45 miliardy eur), s termínom dokončenia okolo roku 2030. Dva nové tlakovodné reaktory typu EPR s výkonom 3260 megawattov (MW) majú pokryť dodávku energie pre približne šesť miliónov britských domácností. Investícia vytvorí 25.000 pracovných miest.



"Naši zamestnanci z VUJE a kolegovia z PPA Energo budú vykonávať vysoko odborné činnosti, kde nejde o kvantitu, ale predovšetkým o významné odbornosti a skúsenosti," uviedol generálny riaditeľ VUJE Matej Korec. Spoločnosť VUJE bude podľa neho z celého rozsahu prác montovať niektoré snímače a bezpečnostné systémy.



Úlohou sú aj špeciálne merania okolo reaktora. "Je to pozícia palivových tyčí, sú to chemické merania, konkrétne kyseliny boritej, alebo vibračný monitoring systému," povedal Peter Spilý za PPA Energo.



(1 EUR = 0,86055 GBP)