Bratislava 2. augusta (TASR) – Slováci sa viac rozcestovali po Slovensku, a to celoplošne. Destinácie mestského typu však zatiaľ nie sú primárnym cieľom dovoleniek Slovákov, hoci sú ponukou pripravené aj pre nich. Pre TASR to uviedol Jiří Pěč z Asociácie organizácií cestovného ruchu (AOCR).



Slováci toto leto viac trávia dovolenku na Slovensku. "Robia si okružné jazdy a prenocujú na viacerých miestach alebo zostávajú na jednom mieste (ideálne pri vode), odkiaľ robia hviezdicové výlety. Aj v doteraz menej navštevovaných turistických destináciách, napríklad na Gemeri, nie je veľa neobsadenej ubytovacej kapacity," priblížil Pěč.



Na druhej strane však destinácie mestského alebo kongresového typu, ako napríklad Bratislava, zatiaľ nie sú hlavným dovolenkovým cieľom Slovákov. "Preto sa v týchto dňoch môžete stretnúť s kampaňami pozývajúcimi návštevníkov aj do týchto regiónov," dodal s tým, že sa budú snažiť smerovať návštevníkov z exponovaných preťažených miest do tých menej objavených.



Zároveň poukázal na to, že každý región je iný, jedinečný svojou ponukou aj štruktúrou dopytu. Organizácie cestovného ruchu preto na vzniknutú situáciu reagujú rôzne. "Kým napríklad hlavné mesto sa pred koronakrízou zameriavalo najmä na zahraničnú a kongresovú klientelu, aktuálne sa sústredí na domácich návštevníkov a prihraničné oblasti. Zrušili medzinárodné kampane a silnejšie propagujú členov, mestské časti alebo región ako taký aktuálnou kampaňou '72-hodinové mesto'," ozrejmil.



V Banskobystrickom kraji, kde aj doteraz prevládal domáci návštevník, zasa podľa neho sústredili kapacity na posilnenie vývoja nových zážitkov a ich online predaj cez krajskú cestovnú kanceláriu, aj z dôvodu uvedomenia si potreby generovania vlastných príjmov. "Na podporu predaja zážitkov spustili celoslovenskú kampaň 'Miestni ti poradia najlepšie' s ambasádormi destinačnej značky 'Za horami, za dolami'," skonštatoval Pěč.



Z hľadiska vývoja turizmu uviedol, že zážitky v ponuke regiónov sa predávajú, ľudia majú o ne záujem. Napríklad zážitkové vlaky sa podľa jeho slov vypredali bez väčšej kampane v priebehu dvoch týždňov. "Veríme, že čísla prenocovaní budú pozitívne a že Slováci zostanú cestovať po Slovensku aj na dlhšie predĺžené víkendy celoročne, nielen počas leta," dodal. Zdôraznil však tiež nevyhnutnosť podpory štátu, pretože práve cestovný ruch je jedným z najviac postihnutých odvetví koronakrízou.