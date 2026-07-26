< sekcia Ekonomika
Analytik: Slováci šetria málo, na hazard však míňajú stále viac peňazí
Horšia situácia bola iba v Grécku, kde ľudia úspory dokonca míňajú a v Lotyšsku, kde domácnosti vôbec nešetria.
Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenské domácnosti dokážu v čistom ušetriť iba dve percentá svojich príjmov. Horšie je na tom v Európe iba Lotyšsko a Grécko. Zložitá finančná situácia sa však neprejavuje na ochote Slovákov míňať peniaze na hazard. Minulý rok na ňom prerobili vyše 1,5 miliardy eur, čo bol medziročný nárast o vyše 7 %. V aktuálnom komentári na to upozornil analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.
Poukázal na údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z rokov 2024 a 2025, kedy dosiahla čistá miera úspor slovenských domácností 2 %. Horšia situácia bola iba v Grécku, kde ľudia úspory dokonca míňajú a v Lotyšsku, kde domácnosti vôbec nešetria. Priemer Európskej únie (EÚ) dosahuje 8,1 %, v Českej republike si domácnosti dokážu odložiť takmer 14 % príjmov.
„Čistá miera úspor predstavuje podiel príjmov, ktoré domácnosť neminie na koncovú spotrebu. Táto metodika OECD zohľadňuje aj opotrebovanie majetku, ktoré domácnosti vlastnia, preto sú tieto čísla nižšie než tie, ktoré vykazuje Eurostat. Aj podľa neho však Slovensko patrí medzi krajiny, kde domácnosti šetria najmenej. V roku 2024 to bolo iba 8 eur zo zarobenej stovky, priemer EÚ bol vyše 14 eur, v Česku takmer 20 eur,“ priblížil Malina.
Dôvody tejto situácie môžeme podľa neho hľadať v konsolidácii verejných financií, ktorá zvýšila náklady slovenských domácností, vysokej inflácii, slabom raste ekonomiky a vysokom daňovo-odvodovom zaťažení, čo sa premieta aj do nízkeho rastu čistých miezd.
Na druhej strane je podľa analytika zaujímavým faktom, že v tejto situácii rastie objem peňazí, ktoré Slováci míňajú na hazard. „Podľa štatistík Úradu pre reguláciu hazardných hier uzatvorili stávky vo výške 26,77 miliardy eur, pričom na výhrach im bolo vyplatených 25,22 miliardy. Celkovo tak na hazardné hry minuli 1,55 miliardy eur, čo je medziročne o 7,2 % viac. V prepočte na jedného obyvateľa, vrátane detí, je to 287 eur,“ vyčíslil Malina.
V tejto súvislosti upozornil, že výhra v lotérii síce niekedy dokáže človeku priniesť peniaze, aké by inak nezarobil, nejde však o cestu ku garantovanému bohatstvu. Hazard totiž musí byť z princípu pre hráčov v priemere stratový, inak by nemalo zmysel prevádzkovať ho. Cestou k dlhodobému budovaniu majetku je práve pravidelné odkladanie peňazí, v ktorom Slovensko zaostáva, zdôraznil analytik.
„Aj s investovaním je spojené riziko, no na rozdiel od hazardu na ňom môže zarobiť každý. Preto je to síce oveľa nudnejšia, ale za to istejšia cesta k budovaniu majetku než stávkovanie, kde vždy ide aj o šťastie,“ doplnil Malina.
Poukázal na údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z rokov 2024 a 2025, kedy dosiahla čistá miera úspor slovenských domácností 2 %. Horšia situácia bola iba v Grécku, kde ľudia úspory dokonca míňajú a v Lotyšsku, kde domácnosti vôbec nešetria. Priemer Európskej únie (EÚ) dosahuje 8,1 %, v Českej republike si domácnosti dokážu odložiť takmer 14 % príjmov.
„Čistá miera úspor predstavuje podiel príjmov, ktoré domácnosť neminie na koncovú spotrebu. Táto metodika OECD zohľadňuje aj opotrebovanie majetku, ktoré domácnosti vlastnia, preto sú tieto čísla nižšie než tie, ktoré vykazuje Eurostat. Aj podľa neho však Slovensko patrí medzi krajiny, kde domácnosti šetria najmenej. V roku 2024 to bolo iba 8 eur zo zarobenej stovky, priemer EÚ bol vyše 14 eur, v Česku takmer 20 eur,“ priblížil Malina.
Dôvody tejto situácie môžeme podľa neho hľadať v konsolidácii verejných financií, ktorá zvýšila náklady slovenských domácností, vysokej inflácii, slabom raste ekonomiky a vysokom daňovo-odvodovom zaťažení, čo sa premieta aj do nízkeho rastu čistých miezd.
Na druhej strane je podľa analytika zaujímavým faktom, že v tejto situácii rastie objem peňazí, ktoré Slováci míňajú na hazard. „Podľa štatistík Úradu pre reguláciu hazardných hier uzatvorili stávky vo výške 26,77 miliardy eur, pričom na výhrach im bolo vyplatených 25,22 miliardy. Celkovo tak na hazardné hry minuli 1,55 miliardy eur, čo je medziročne o 7,2 % viac. V prepočte na jedného obyvateľa, vrátane detí, je to 287 eur,“ vyčíslil Malina.
V tejto súvislosti upozornil, že výhra v lotérii síce niekedy dokáže človeku priniesť peniaze, aké by inak nezarobil, nejde však o cestu ku garantovanému bohatstvu. Hazard totiž musí byť z princípu pre hráčov v priemere stratový, inak by nemalo zmysel prevádzkovať ho. Cestou k dlhodobému budovaniu majetku je práve pravidelné odkladanie peňazí, v ktorom Slovensko zaostáva, zdôraznil analytik.
„Aj s investovaním je spojené riziko, no na rozdiel od hazardu na ňom môže zarobiť každý. Preto je to síce oveľa nudnejšia, ale za to istejšia cesta k budovaniu majetku než stávkovanie, kde vždy ide aj o šťastie,“ doplnil Malina.