Slováci si berú výrazne viac spotrebiteľských úverov než vlani

Bratislava 11. septembra (TASR) - Na Slovensku v prvom polroku tohto roka výrazne stúpol záujem o spotrebiteľské úvery, medziročne o 47 %. Rastú pôžičky z bánk, ale aj od nebankových spoločností. Významný je aj vzostup financovania nákupu áut. Informovala o tom spoločnosť Home Credit.



Za nárast záujmu podľa nej môže predovšetkým zvýšený dopyt po hotovostných úveroch, ale aj po konsolidácii, respektíve refinancovaní úverov. Úrokové sadzby sú totiž nižšie ako súčasná inflácia a mnohí Slováci pravdepodobne nakupujú aj preto, že sa obávajú zvýšenia sadzieb v blízkej budúcnosti.



Mnohí si v súčasnosti berú úver na rekonštrukciu bývania, nákup drahších spotrebičov či auta. Obdobne je to aj v susednej Českej republike, no na rozdiel od Slovenska je to vo väčšej miere u nebankových spoločností ako v prípade bánk. "Nebankovému trhu s úvermi sa darilo hlavne vďaka hotovostným úverom a konsolidáciám," približuje situáciu na trhu riaditeľ divízie produkty a marketing spoločnosti Milan Cáder.



Prejavuje sa aj výrazný nárast dopytu po automobiloch do veku približne troch rokov. "Zaznamenávame však zvýšený záujem vo všetkých segmentoch ojazdených vozidiel. Medziročný nárast financovaného objemu predstavuje na Slovensku až 62 %, v Českej republike 40 %," doplnil Luboš Ondrůj z Home Credit.