Slováci si cez Wolt vlani objednávali nielen jedlo, ale aj potraviny
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Minulý rok potvrdil, že Wolt pre Slovákov už nie je len o rýchlej donáške jedla. Z aplikácie sa postupne stala technologická platforma, ktorú ľudia využívajú každý deň - na pracovné obedy, polnočné snacky, rýchle nákupy potravín, kvetov, ale aj potrieb pre domácnosť, osobnú starostlivosť a zdravie či produktov pre štvornohých miláčikov. Najväčšie objednávky dosahovali hodnotu približne 750 eur.
„Naším cieľom je byť službou, ktorá ľuďom reálne zjednodušuje život. Nejde len o doručenie jedla, ale o prepojenie lokálnych partnerov so zákazníkmi v momente, keď to potrebujú - či už ide o večeru, krmivo pre psa, kozmetiku alebo lieky,“ priblížil Tomáš Kubík, hovorca spoločnosti Wolt pre Slovensko a Česko. Najviac objednávok pripadalo podľa neho na piatky a nedele.
Najväčšia reštauračná aj potravinová objednávka podľa hovorcu dosiahla vlani hodnotu približne 750 eur. Výrazný rekord zaznamenal aj segment potrieb pre domácich miláčikov, kde suma najväčšej objednávky predstavovala 703,36 eura. Najdlhšia zaznamenaná trasa merala takmer 47 kilometrov, čo podľa neho potvrdzuje, že platforma pokrýva čoraz širšie územia aj mimo centier miest.
V neskorých večerných hodinách podľa jeho slov dominujú pizze, burgery a grilované jedlá, často doplnené alkoholom. Počas pracovného dňa zákazníci volia najmä hotové menu a hlavné jedlá. Dlhodobo patria medzi najvyhľadávanejšie kategórie burgery, pizza a ázijská kuchyňa.
Silnou súčasťou každodenného využívania služby je aj nákup potravín. Zákazníci si najčastejšie objednávajú základné položky - pečivo, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu. Rastie zároveň záujem o ťažšie a objemnejšie nákupy, ako sú balené vody, pivo či nealkoholické nápoje.
Stabilne rastie dopyt po kvetoch, ktoré zákazníci využívajú ako darček na poslednú chvíľu či spontánne prekvapenie. Výrazný rast zaznamenáva aj segment osobnej starostlivosti a zdravia.
Aj pracovné prostredie sa v roku 2025 čoraz výraznejšie presúvalo do digitálneho priestoru. Službu Wolt for Work využilo viac než 16.000 firemných objednávok, čo potvrdzuje rastúci trend objednávania jedla priamo do kancelárií.
„Rok 2025 ukázal, že digitálne služby sa stali prirodzenou súčasťou každodenného fungovania ľudí aj firiem. Zákazníci platformu využívajú v rôznych situáciách - od bežných nákupov až po momenty rýchleho a spoľahlivého riešenia. Pre nás je to potvrdením, že prepájanie lokálnych partnerov so zákazníkmi má zmysel a že technológia dokáže reálne zjednodušovať každodenný život,“ uzatvoril Kubík.
Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách. Svoje pôsobenie na Slovensku začala v Bratislave v septembri 2019 a dnes je dostupná už vo viac než 70 slovenských mestách.
