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Akú dovolenku si Slováci vyberajú najčastejšie? Toto hovorí odborník
Kým v minulosti si mnohí klienti vyberali cestovné poistenie najmä podľa ceny, v súčasnosti sa už viac zaujímajú o detaily ako rozsah krytia, limity poistného plnenia, výluky či asistenčné služby.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Aktuálny konflikt medzi USA a Iránom ovplyvňuje aj turizmus. Pri výbere dovolenky už Slováci nesledujú iba cenu leteniek, ubytovanie či vzdialenosť od mora, čoraz dôležitejším kritériom je aj bezpečnosť krajiny, riziko zrušených letov, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a rozsah cestovného poistenia. Upozornila na to sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group.
„Za prvých šesť mesiacov tohto roka evidujeme medziročný nárast záujmu o cestovné poistenie približne o desatinu. Trendom pri výbere poistenia je okrem nižšej ceny dovolenky aj väčšia opatrnosť klientov pri výbere destinácie. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že pri dovolenke v zahraničí sa môže rýchlo zhoršiť bezpečnostná situácia, môžu nastať aj nečakané zdravotné komplikácie, zrušenie alebo presmerovanie letu, strata batožiny či úraz pri športe,“ priblížil partner Umbrella Group v Bratislave Michal Ďuriš.
Kým v minulosti si podľa neho mnohí klienti vyberali cestovné poistenie najmä podľa ceny, v súčasnosti sa už viac zaujímajú o detaily ako rozsah krytia, limity poistného plnenia, výluky či asistenčné služby. Zaujíma ich aj to, či má poistné krytie rovnakú platnosť v celej krajine, alebo sa môže líšiť podľa konkrétnej oblasti.
Odborník upozornil, že dôležitým kritériom sú cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Krajiny sú označené štyrmi farbami podľa veľkosti rizika. „Klienti by mali mapku rizikových krajín sledovať ešte pred kúpou dovolenky, najmä ak cestujú mimo Európskej únie, do krajín Blízkeho východu, severnej Afriky alebo do destinácií, kde sa bezpečnostná situácia môže rýchlo meniť. Podľa týchto odporúčaní sa v praxi orientujú aj poisťovne pri posudzovaní rizikovosti krajiny alebo konkrétnej oblasti,“ vysvetlil Ďuriš.
Poukázal na to, že pri najrizikovejších krajinách označených stupňom 3 a 4 uplatňujú poisťovne výluku na plnenie a niektoré aj sankčnú a teritoriálnu doložku. Pri krajinách označených stupňom 2 majú poisťovne odlišné prístupy, od neposkytnutia plnenia, nepokrytia len konkrétnych udalostí uvedených vo varovaniach rezortu diplomacie pre danú krajinu až po plné poskytovanie plnenia.
„Hormuzský konflikt mnohým klientom ukázal, že vojenský konflikt alebo výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie nie sú bežnou dovolenkovou komplikáciou. Pri stornách vždy platí, že vojenský konflikt patrí medzi výluky. Klient preto nemôže očakávať, že mu poisťovňa preplatí zrušené letenky alebo dovolenku len preto, že sa v regióne zhoršila bezpečnostná situácia,“ varoval Ďuriš.
Poisťovne na Slovensku však podľa neho počas zhoršenia bezpečnostnej situácie v oblasti Hormuzského prielivu postupovali proklientsky. Ak sa turista nemohol pre zrušené alebo presunuté lety dostať domov, poisťovne mu predĺžili platnosť cestovného poistenia bez extra nákladov. Ak klient vôbec nevycestoval a poistenie nevyužil, niektoré poisťovne umožnili zrušenie a vrátenie poistného. Nejde však o automatické pravidlo pri každom produkte a každej situácii, pripomenul odborník.
„Za prvých šesť mesiacov tohto roka evidujeme medziročný nárast záujmu o cestovné poistenie približne o desatinu. Trendom pri výbere poistenia je okrem nižšej ceny dovolenky aj väčšia opatrnosť klientov pri výbere destinácie. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že pri dovolenke v zahraničí sa môže rýchlo zhoršiť bezpečnostná situácia, môžu nastať aj nečakané zdravotné komplikácie, zrušenie alebo presmerovanie letu, strata batožiny či úraz pri športe,“ priblížil partner Umbrella Group v Bratislave Michal Ďuriš.
Kým v minulosti si podľa neho mnohí klienti vyberali cestovné poistenie najmä podľa ceny, v súčasnosti sa už viac zaujímajú o detaily ako rozsah krytia, limity poistného plnenia, výluky či asistenčné služby. Zaujíma ich aj to, či má poistné krytie rovnakú platnosť v celej krajine, alebo sa môže líšiť podľa konkrétnej oblasti.
Odborník upozornil, že dôležitým kritériom sú cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Krajiny sú označené štyrmi farbami podľa veľkosti rizika. „Klienti by mali mapku rizikových krajín sledovať ešte pred kúpou dovolenky, najmä ak cestujú mimo Európskej únie, do krajín Blízkeho východu, severnej Afriky alebo do destinácií, kde sa bezpečnostná situácia môže rýchlo meniť. Podľa týchto odporúčaní sa v praxi orientujú aj poisťovne pri posudzovaní rizikovosti krajiny alebo konkrétnej oblasti,“ vysvetlil Ďuriš.
Poukázal na to, že pri najrizikovejších krajinách označených stupňom 3 a 4 uplatňujú poisťovne výluku na plnenie a niektoré aj sankčnú a teritoriálnu doložku. Pri krajinách označených stupňom 2 majú poisťovne odlišné prístupy, od neposkytnutia plnenia, nepokrytia len konkrétnych udalostí uvedených vo varovaniach rezortu diplomacie pre danú krajinu až po plné poskytovanie plnenia.
„Hormuzský konflikt mnohým klientom ukázal, že vojenský konflikt alebo výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie nie sú bežnou dovolenkovou komplikáciou. Pri stornách vždy platí, že vojenský konflikt patrí medzi výluky. Klient preto nemôže očakávať, že mu poisťovňa preplatí zrušené letenky alebo dovolenku len preto, že sa v regióne zhoršila bezpečnostná situácia,“ varoval Ďuriš.
Poisťovne na Slovensku však podľa neho počas zhoršenia bezpečnostnej situácie v oblasti Hormuzského prielivu postupovali proklientsky. Ak sa turista nemohol pre zrušené alebo presunuté lety dostať domov, poisťovne mu predĺžili platnosť cestovného poistenia bez extra nákladov. Ak klient vôbec nevycestoval a poistenie nevyužil, niektoré poisťovne umožnili zrušenie a vrátenie poistného. Nejde však o automatické pravidlo pri každom produkte a každej situácii, pripomenul odborník.