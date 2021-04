Slováci si môžu rozšíriť rozhľad o možnostiach umelej inteligencie

Bratislava 8. apríla (TASR) – Ľudia na Slovensku sa môžu viac dozvedieť, ako funguje umelá inteligencia, cez medzinárodný akreditovaný osvetový program Elements of AI, ktorý prichádza na Slovensko pod gesciou Centra pre umelú inteligenciu na Slovensku (CUI) AIslovakIA. Informovala o tom Daniela Beráková, PR & Media manažérka Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia).



Spresnila, že kurz vytvorili partneri z Univerzity v Helsinkách a spoločnosť Reaktor Innovations s podporou fínskej vlády a Európskej komisie. Odborným garantom kurzu je Univerzita Komenského v Bratislave a kurz má aj mnoho podporovateľov z radov firiem a odborných spoločností.



Bežných ľudí podľa nej chce v slovenčine formou e-learningu bezplatne vzdelávať a pripravovať na reálne situácie, keď dochádza ku kontaktu s umelou inteligenciou. Nielen študenti, ale aj bežní ľudia a zamestnanci si môžu interaktívne osvojiť úplné základy AI a zvyšovať si tak svoje digitálne zručnosti a celkovú IT gramotnosť. Úspešný absolvent dostane certifikát.



Beráková doplnila, že kurz Elements of AI už absolvovalo vyše 620.000 ľudí z viac ako 160 krajín sveta z rôznych demografických skupín. Podľa doterajších štatistík takmer 40 % účastníkov sú ženy a viac než 25 % tvoria ľudia starší ako 45 rokov.



Dodala, že kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré objasňujú rôzne aspekty AI, ako napríklad definície, základy pravdepodobnosti, neurónové siete, strojové učenie a implikácie na spoločnosť. Počas výučby sa študenti vžívajú do roly pracovníkov, voličov, aj ako konzumentov médií a rôznych produktov. Kurz obsahuje praktické cvičenia a vyžaduje aj slovné odpovede, ktoré sú hodnotené. Predpokladaná časová náročnosť kurzu je 25 až 50 hodín, v závislosti od vzdelania účastníka.



Národná platforma AIslovakIA je výsledkom transformácie občianskeho združenia Slovak.ai, založeného v roku 2019, na Centrum pre umelú inteligenciu, nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktorého ambíciou je aj naďalej rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. Zakladajúcimi členmi platformy sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Americká obchodná komora na Slovensku a IT Asociácia Slovenska.