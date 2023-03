Slováci si okamžité platby obľúbili, ich počet za rok výrazne vzrástol

Bratislava 27. marca (TASR) - Spustenie okamžitých medzibankových platieb pred rokom sa stretlo s pozitívnou odozvou a ich používanie na Slovensku rastie. Neovplyvnili pritom rastúci trend platieb platobnými kartami či mobilmi. V aktuálnom blogu na stránke Národnej banky Slovenska (NBS) to konštatovala metodička stratégie platobných systémov NBS Iveta Behúňová.



Okamžité platby začali v SR fungovať 1. februára minulého roka. Do projektu sú zatiaľ zapojené Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a Všeobecná úverová banka. Počet domácich (odoslaných) a cezhraničných (odoslaných a prijatých) okamžitých platieb postupne vzrástol z 1,7 milióna transakcií vo februári 2022 na takmer 3 milióny vo februári tohto roka. "Ďalší výraznejší nárast počtu okamžitých platieb očakávame po pripojení ostatných slovenských bánk v horizonte nasledujúcich dvoch rokov," avizovala Behúňová.



Tomu, aby sa okamžité platby stali novým štandardom pre európske platby, má napomôcť aj nová legislatíva pripravovaná na pôde Európskej komisie (EK). Okrem iného má určiť termíny, dokedy budú poskytovatelia platobných služieb na trhu EÚ povinní zaviesť poskytovanie okamžitých platieb pre všetkých európskych spotrebiteľov a firmy.



"Rozvoju okamžitých platieb môžu pomôcť aj platobné riešenia u obchodníkov založené na okamžitých platbách, ktoré by mohli fungovať podobne ako platby kartami a byť novou alternatívou pre platby za tovary a služby," predpokladá metodička NBS.



Z roka na rok rastie na Slovensku aj počet a objem bezhotovostných platieb kartami. V polovici roka 2020 ich hodnota prvýkrát predbehla výbery hotovosti z bankomatov. "Ku koncu roka 2022 sme zaplatili kartami o 1,3 miliardy eur viac, ako sme si vybrali hotovosť z bankomatov a tieto nožnice sa otvárajú stále viac," zhodnotila Behúňová.



Rovnako postupne rastie podiel platieb mobilmi a smart hodinkami. Podiel počtu mobilných platieb na všetkých platbách kartami u obchodníkov narástol zo 4,5 % na konci roka 2019 na viac ako 22 % koncom vlaňajška.



"Predpokladáme, že rastúci trend používania smart mobilov a smart hodiniek bude pokračovať vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu pri platbách u obchodníkov v kamenných prevádzkach či na internete, ale aj vďaka rastúcemu počtu používateľov smart zariadení," doplnila Behúňová.