Slováci si stále najviac peňazí ukladajú na bežných účtoch

Bratislava 19. januára (TASR) - Výnosy na bežných a termínovaných vkladoch klesajú a posledných päť rokov nedržia krok s infláciou, ktorá bola minulý rok na úrovni 1,9 %. Upozorňuje na to spoločnosť Across Private Investments, ktorá zhodnotila vývoj finančných trhov a úspor Slovákov počas minulého roka. Priemerné výkonnosti vo všetkých meraných kategóriách sa ocitli v pozitívnom pásme nad nulou.



"Bežné účty sú s prírastkom 2,8 miliardy eur nových úspor stále bohužiaľ najobľúbenejšou voľbou Slovákov," priblížil produktový manažér Acrossu Igor Gogoľ. Na pomyselnom dne rebríčka v zhodnotení úspor ostávajú vklady v bankách s priemerným vlaňajším výnosom 0,18 % pred zdanením.



Podľa Gogoľa pribudlo v uplynulom roku do fondov viac ako 490 miliónov eur nových investícií. Nízke výkonnosti, ako aj zmeny v ponuke, majú za následok odchod investorov z konzervatívnejších fondov. "Zdá sa, že rizikový apetít Slovákov sa zvyšuje. Tri zo štyroch eur nových investícií smerovali do fondov s vyšším rizikovo -výnosovým profilom. Je pravdepodobné, že v budúcnosti takto Slováci zarobia viac," predpokladá Gogoľ.



Vlani sa podľa neho akciové fondy zaslúžili o takmer polovicu všetkých výnosov investorov v podielových fondoch (92 miliónov eur). Z dát spoločnosti vyplýva, že indexové fondy, ktorých celosvetový podiel presiahol 30 %, si cestu do portfólií Slovákov nachádzajú pomaly. Čo sa týkalo priemerných poplatkov za správu, tie predstavovali 1,27 %, kým priemerný výnos pred zdanením bol 2,21 %.



Úspory v 2. pilieri dobehli vlani hodnotu v podielových fondoch a pokorili hranicu 10 miliárd eur s priemerným výnosom 2,29 %. Dlhodobým problémom je práve ich nízka výkonnosť. "Dobrou správou je, že väčšina nových príspevkov budúcich dôchodcov a presunov ich úspor už smeruje do štátom negarantovaných fondov. Tie dlhodobo ponúkajú vyššie zhodnotenie. Ukazuje to aj výkonnosť indexových a akciových negarantovaných fondov, ktorá bola takmer dvojnásobne vyššia ako priemer trhu. Sporiteľom priniesli výnos 3,7 %," zhodnotil Gogoľ.



Za minulý rok si na svoje bežné, investičné či dôchodkové účty pripísali Slováci spolu 1,3 miliardy eur. Pri prepočte na jedného ekonomicky aktívneho obyvateľa to je viac ako 490 eur. Bez vplyvu 2. piliera by však bol výsledok len 113 eur.



Vo viacerých kategóriách podľa spoločnosti dosiahli vlani najlepšie zhodnotenie indexové fondy. Investori im dôverujú kvôli efektívnemu prenášaniu zhodnotenia finančných trhov do peňaženiek investorov. Výnosy týchto fondov sú taktiež po roku od nákupu oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.