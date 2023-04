Slováci sú vo finančnej gramotnosti na chvoste EÚ

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slováci sú vo finančnej gramotnosti stredne zdatní a v Európe sú v tomto kontexte na chvoste. SR podľa prieskumu Európskej centrálnej banky dosiahla 13,3 bodu z 21. Uviedla to Ľubomíra Mardiaková zo spoločnosti Across Private Investments.



Najnižšie skóre mali Rumunsko, Bulharsko a Cyprus s menej než desiatimi bodmi. "Najvyššie hodnotenie dosiahli Dánsko, Švédsko a Fínsko s viac ako 17 bodmi," uviedla Mardiaková. Doplnila, že podľa prieskumu Národnej banky Slovenska dosiahli Slováci od 18 do 79 rokov v teste finančnej gramotnosti priemerne 66 bodov zo 100.



"Krajiny s vysokou úrovňou finančnej gramotnosti zvyčajne zahrnujú finančnú výchovu do školských osnov a ponúkajú bezplatné alebo nízkonákladové kurzy pre verejnosť. Okrem toho tieto štáty zvyšujú povedomie o finančnej gramotnosti prostredníctvom médií a rôznych a kampaní," konštatuje manažér portfólia spoločnosti Dominik Hapl. Dánsko napríklad zaviedlo celoštátny program finančnej gramotnosti pre deti a mladých, ktorý sa vyučuje od materskej po stredné školy.