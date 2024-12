Slováci tento rok najviac vyhľadávali na Google premiéra Roberta Fica

Bratislava 10. decembra (TASR) - Tento rok Slováci najčastejšie vyhľadávali na Google premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v spojení s pokusom o atentát na predsedu vlády. Ďalej to boli prezidentské voľby na Slovensku a neskôr európske aj americké voľby. Vyplýva to zo zverejneného rebríčka najčastejšie vyhľadávaných pojmov vo vyhľadávači Google.



V rámci domácich a svetových udalostí vyvolala veľký záujem aj zbierka Munícia pre Ukrajinu či sledovanie stúpajúcej hladiny Dunaja. V prípade prezidentských volieb ľudia najčastejšie vyhľadávali informácie o prezidentských kandidátoch. Pri amerických voľbách to boli zase kandidáti na prezidenta Donald Trump a Kamala Harrisová. Zo športových udalostí sa stali najčastejšie vyhľadávaným pojmom Majstrovstvá Európy vo futbale s účasťou slovenskej reprezentácie.



Slováci sa pýtali najčastejšie aj otázky, ako voliť v eurovoľbách, kto je prezidentom Slovenska, kto postrelil premiéra Fica, kto vyhral Majstrovstvá sveta v hokeji alebo kedy budú výsledky volieb v USA.