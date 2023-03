Slováci uprednostňujú dobierku, v hotovosti platia čoraz menej

Bratislava 6. marca (TASR) - Minimálne raz vlani nakúpilo na internete v SR takmer 70 % ľudí vo veku od 16 do 74 rokov. Slováci uprednostňujú dobierku a v hotovosti platia čoraz menej. V pondelok o tom informovala spoločnosť Shoptet.



"Dobierka stále ostáva najobľúbenejším spôsobom platby pri objednávaní tovaru z e-shopov a kupujúci ju využívajú takmer pri polovici všetkých nákupov," vysvetľuje vedúci uvedenej spoločnosti na Slovensku Ivo Mrena. Dodáva však, že ľudia si takto zvyšujú sumu za nákup, keďže posielanie na dobierku je zväčša drahšie.



Uprednostňovanie nákupu na dobierku je špecifikom Česka a Slovenska, zhodnotila spoločnosť. Ak si však zákazník balíček neprevezme, vracia sa k odosielateľovi a internetovým obchodom tým vznikajú nielen finančné náklady.



"Niektoré e-shopy, ktoré viac rastú a ich cieľovou skupinou sú zákazníci v nižšom či strednom veku, si už pomaly dovoľujú dobierku vypínať. V prípade menších e-shopov so silnou konkurenciou a staršou klientelou sa však bez nej zatiaľ fungovať nedá," približuje Ondřej Buben, vedúci tímu, ktorý má v uvedenej spoločnosti na starosti ich vlastnú platobnú bránu.



V prípade platby v hotovosti sa situácia mení. "Zatiaľ čo v decembri 2021 sa platilo hotovosťou 16 percent nákupov, v decembri 2022 išlo už len o necelé 4 percentá," upresňuje Mrena. Platbu kartou v decembri využilo 31 % nakupujúcich, prevod na účet vyše 19 %.



Priemerná hodnota nákupu v predchádzajúcom januári predstavovala 79 eur, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci predvlani to bolo 78 eur. "Oproti predošlému roku ide o navýšenie, ktoré je však minimálne v porovnaní s vyše 12-percentnou infláciou," hovorí Mrena. Keďže však práve pri online nakupovaní si ľudia môžu jednoducho porovnať ceny a zároveň dostanú tovar často lacnejšie ako v kamenných prevádzkach, výrazné prepady zatiaľ neočakáva.