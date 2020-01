Slováci v Británii by si mali uchovať doklady o práci a poistení

Bratislava 31. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska od 1. februára 2020 už nebude členom Európskej únie. Členstvo ukončí na základe obojstranne schválenej Dohody o vystúpení.



Sociálne zabezpečenie občanov SR žijúcich a pracujúcich v tejto krajine sa hneď nemení. Začína sa prechodné obdobie, počas ktorého budú mať slovenskí občania právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako pred brexitom. Toto prechodné obdobie potrvá do 31. decembra 2020.



"Slováci, ktorí zostávajú pracovať v Británii, by aj počas prechodného obdobia mali pamätať na to, že všetky doklady o tom, že v tejto krajine pracovali a boli sociálne poistení, môžu byť pre nich v budúcnosti veľmi dôležité. Pred návratom na Slovensko alebo pred presunom do inej krajiny EÚ odporúčame, aby si od príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia vyžiadali potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré získali počas pobytu na území Spojeného kráľovstva," upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.



Je podľa neho dôležité uchovať si všetky doklady za obdobie pred brexitom i po ňom, a to pracovné zmluvy, výplatné pásky či číslo sociálneho zabezpečenia. Tieto doklady môžu byť pre občanov dôležité nielen krátko po návrate na Slovensko, ale aj v budúcnosti – po skončení prechodného obdobia, napríklad pri vybavovaní dôchodku. Obdobia poistenia v Británii sa im pri neskoršom výpočte dôchodku zhodnotia.



