Slováci v D-skupine s Bulharskom, Portugalskom a Indiou

Baku 12. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti sa na majstrovstvách sveta 2025 v malom futbale predstavia v D-skupine spoločne s Bulharskom, Portugalskom a Indiou. Rozhodol o tom stredajší žreb. Šampionát je na programe od 21. mája do 2. júna v Baku.



Slováci sa na podujatí predstavia tretíkrát a obhajujú piatu priečku. Pred žrebom boli nasadení do prvého výkonnostného koša. Bulhari boli v druhom koši, pred dvoma rokmi v Spojených arabských emirátoch skončili rovnako ako Slováci vo štvrťfinále. Portugalčanov vytiahli z tretieho výkonnostného koša a obhajujú osemfinálovú účasť. Indovia pred dvoma rokmi nezískali v troch dueloch ani bod a nedostali sa medzi šestnástku najlepších.



Na šampionáte sa predstaví 32 tímov. Dva najlepšie tímy zo skupiny postúpia do vyraďovacích bojov.