Slováci v roku 2024 nakupovali online viac ako kedykoľvek predtým

Bratislava 16. januára (TASR) - Rok 2024 bol z pohľadu online nakupovania na Slovensku rekordný. Stúpal ako počet objednávok, tak aj ich priemerná hodnota. Vyplýva to z dát spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7000 slovenských e-shopov.



"Slovenské e-shopy fungujúce na Shoptete zaznamenali v roku 2024 obrat približne 474 miliónov eur. Nárast oproti roku 2023 predstavuje približne 30 %," priblížila Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet pre Slovensko. Najväčší nárast sa pritom prejavil v segmente potravín, ale aj kozmetiky a parfumov či sortimentu pre zvieratá.



O viac ako 16 % sa zvýšil aj počet objednávok, ktoré e-shopy na Shoptete počas roka vybavili. Spolu ich bolo vyše 5,5 milióna. Rástla tiež cena priemerného nákupu. Zatiaľ čo v roku 2023 predstavovala približne 75 eur, v roku 2024 už išlo o 85 eur.



"Už tradične zaznamenali e-shopy najvyššie tržby koncom roka počas predvianočnej sezóny. Tentoraz však po rokoch nebol top mesiacom november, ale december. Na Štedrý deň síce nákupy ustali, ale nasledujúci deň sme zaznamenali opätovný rast až k Silvestru," zdôraznila Auxtová.



Najsilnejším nákupným dňom týždňa počas roka zostáva pondelok, hoci najsilnejší nákupný deň vianočnej sezóny bol 10. december, teda utorok. V roku 2023 to bolo o deň neskôr a v roku 2022 dokonca o týždeň neskôr. Zdá sa teda, že zákazníci e-shopov si už nákup vianočných darčekov nenechávajú na poslednú chvíľu.



V roku 2024 vznikali aj nové e-shopy. Len na Shoptete ich pribudlo okolo 1500. Medziročne pritom rástla väčšina segmentov, najvýraznejšie segment potravín, a to o 42 %. "V tomto ohľade začíname dobiehať krajiny, v ktorých je bežné nielen objednávanie jedla z reštaurácií, ale aj klasických každodenných nákupov potravín. Vieme si vďaka nemu ušetriť cestu a venovať viac času napríklad rodine či záľubám. Online navyše človek často dokáže zohnať aj špecifické potraviny, ktoré v bežnom kamennom obchode nenájde," upozornila Auxtová.



Nárast o 39 % zaznamenal aj predaj kozmetiky a parfumov, o 32 % vzrástol záujem o sortiment pre zvieratá. V tomto prípade okrem širšej ponuky zohráva neraz výraznú rolu cena, ktorú online možno porovnať s bežnými cenami v obchodoch. V prípade ťažkých balíkov krmiva pre zvieratá je tiež benefitom doprava až domov. Čoraz využívanejšia je aj možnosť objednať potrebné veci cez e-shop priamo do útulku.



Nákupy tovaru súvisiaceho so športom a turistikou stúpli o 26 % a viac sa objednávali aj šperky a hodinky, a to o 21 %. Naopak, jemný pokles zaznamenal segment elektroniky, a to o 5 %.