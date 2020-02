Slováci v zime nezvyknú dovolenkovať v zahraničí, väčšina zostáva doma

Bratislava 12. februára (TASR) - Lyžovačka v zahraničí nie je pre Slovákov taká bežná, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Až 61 % Slovákov v prieskume odpovedalo, že v zime na dovolenke neboli v minulosti a neplánujú ísť ani tento rok. Naopak, tretina Slovákov si po minulé roky užila zimnú dovolenku v zahraničí.



Túto sezónu plánuje zimnú dovolenku v zahraničí 16 % opýtaných, pričom približne dve tretiny z nich už majú predchádzajúcu skúsenosť s takýmto typom dovolenky. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre poisťovňu Groupama robila agentúra Focus.



Zo sociálno-demografických údajov jednoznačne vyplýva, že zimnú dovolenku v zahraničí u Slovákov najviac ovplyvňuje ich finančná situácia. S rastúcim príjmom stúpa aj percento opýtaných, ktorí na otázku „Chodievate počas zimných mesiacov na niekoľkodňový dovolenkový pobyt do zahraničia, či už pre lyžovanie alebo za teplom a exotikou?“ odpovedajú kladne.



"S ohľadom na tento fakt môžeme povedať, že každý štvrtý Slovák, ktorý žije v domácnosti s mesačným príjmom 1800 eur a viac, plánuje ísť túto sezónu na zimnú dovolenku do zahraničia," vysvetľuje šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.



Cestovné poistenie sa stáva štandardom na cestách i v zime. Spomedzi opýtaných, ktorí chodievajú alebo plánujú zimnú dovolenku v zahraničí, až 79 % vždy uzatvára cestovné poistenie.



"Je veľmi dobré, že sa cestovné poistenie stáva aj u nás štandardom a ľudia neriskujú cestovanie do zahraničia bez poistenia. Cena poistného je neporovnateľne nižšia ako náklady v prípade nehody či ošetrenia v zahraničí," vysvetľuje hovorca poisťovne Groupama Ivan Bobošík.



Ďalších 13 % opýtaných tvrdí, že cestovné poistenie uzatvára, ale nie vždy. Iba šesť percent respondentov cestovné poistenie na zimnú dovolenku neuzatvára. "Pre túto skupinu respondentov je kľúčový dôvod to, že cestovné poistenie nepovažujú za potrebné. Takto argumentuje až 28 % z nich," dodáva hovorca.



Druhým významným dôvodom, pre ktorý si táto skupina respondentov nezvykne uzatvoriť cestovné poistenie je cena poistného. Pre 19 % z nich je poistenie buď drahé, alebo chce na tejto položke dovolenky ušetriť. Medzi ďalšie uvádzané dôvody, pre ktoré si ľudia neuzatvárajú cestovné poistenie, je rozhodovanie podľa situácie, napríklad podľa typu aktivít na dovolenke, destinácie, podmienok (12 %), to, že zabudnú alebo nestihnú poistenie vybaviť (11 %), poistenie majú inou formou - celoročné, zahrnuté v cene dovolenky, (11 %), nechodia na aktívne dovolenky – napríklad nelyžujú, nešportujú (5 %).