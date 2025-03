Slováci vlani na hazardné hry minuli celkovo 1,45 miliardy eur

Bratislava 11. marca (TASR) - Slováci vlani na hazardné hry celkovo minuli 1,45 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 9,6 %. V minulom roku uzatvorili stávky vo výške 24,2 miliardy eur a na výhrach im bolo vyplatených 22,8 miliardy eur. V utorok o tom informoval Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).



"Najväčší podiel na trhu si aj naďalej držia internetové kasína, ktoré medziročne zaznamenali nárast výťažku o 29,9 % na takmer 476 miliónov eur, pričom odvody do štátneho rozpočtu vzrástli o 35,1 % na 126 miliónov eur," priblížil generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš. Ich výrazný rast podľa neho súvisí s inováciami v digitálnych službách, so zmenou správania spotrebiteľov a s efektívnou reguláciou zo strany štátu.



Odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier za rok 2024 dosiahol úroveň 347,3 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 45,8 milióna eur. Na porovnanie úrad uviedol, že v roku 2022 tvorili príjmy pre štát z hazardných hier sumu 251,9 milióna eur.



V kamenných herniach a kasínach Slováci vlani prehrali 481 miliónov eur, čo je o päť miliónov viac ako v internetových kasínach. Stabilnú pozíciu na trhu s hazardnými hrami si podľa ÚRHH aj naďalej držia kamenné herne ako tradičná forma hazardu s výťažkom 340 miliónov eur, a to i napriek tomu, že ako jediný druh hazardných hier zaznamenali pokles pri všetkých ukazovateľoch.



Úrad predpokladá, že v tomto roku by mohli klesnúť príjmy z kamenných herní a kasín, dôvodom majú byť prísnejšie regulácie na úrovni samospráv. ÚRHH zároveň zdôraznil, že to môže viesť k presunu hráčov na nelegálny trh, čo si vyžiada sprísnenie dohľadu a zavedenie efektívnejších mechanizmov na elimináciu nelegálnych aktivít.



V minulom roku zaznamenali zvýšený nárast aj kurzové stávky, a to aj vďaka športovým podujatiam, ako boli futbalové majstrovstvá Európy či olympijské hry v Paríži. Hráči v tomto segmente podľa údajov ÚRHH vlani prehrali 313 miliónov eur. Štát na odvodoch z kurzových stávok získal takmer 87 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %. Príjmy štátu z číselných lotérií vlani dosiahli 47,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9,3 %.



Úrad pripomenul, že pokračuje v monitorovaní a eliminácii nelegálnych hazardných aktivít. Vlani zaradil na zoznam zakázaných sídiel ďalších 89 webových stránok, celkovo tam je viac ako 820 nelegálnych online platforiem, ktoré ponúkajú hazardné hry bez platnej licencie.