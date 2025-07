Slováci vlani zrealizovali viac ako 11 mil. ciest za účelom rekreácie

Bratislava 3. júla (TASR) - Obyvatelia SR v roku 2024 zrealizovali viac ako 11 miliónov súkromných ciest spojených s prenocovaním. Ich počet medziročne mierne vzrástol, stále však bol o 7 % nižší ako v rekordnom predpandemickom roku 2019. Pokračovala zmena cestovateľských zvyklostí obyvateľstva, naďalej dynamickejšie rástol počet a podiel zahraničných ciest. Vyplýva to z výstupov ročného zisťovania Štatistického úradu (ŠÚ) SR o dovolenkových a služobných cestách za rok 2024.



Väčšinu spomedzi realizovaných ciest predstavovali cesty a pobyty na Slovensku. Obyvatelia SR ich zrealizovali 6,9 milióna za rok a ich počet sa medziročne znížil (-3 %). K hodnotám v poslednom roku pred pandémiou chýbalo ešte viac ako 10 % (790.000) ciest.



Najčastejšie na pobytoch v rámci Slovenska strávili cestujúci 1 až 3 noci, takéto krátkodobé dovolenky tvorili takmer tri štvrtiny všetkých domácich pobytov (vyše 5 miliónov ciest). V porovnaní s rokom 2023 zaznamenali mierny pokles o 1,5 %, najviac sa však priblížili hodnotám spred pandémie - chýbali ešte 4 % ciest.



Slováci naďalej uprednostňovali pri domácich cestách platené ubytovanie, teda prenajaté ubytovanie v hoteloch, penziónoch a v súkromí. Počet ciest s plateným ubytovaním vzrástol medziročne o takmer 4 % na takmer 4 milióny ciest a nepatrne prekonal aj predpandemický rok 2019, a to najmä vďaka rastúcej obľúbenosti ubytovania v súkromí.



Viac ako polovica ciest sa realizovala za účelom dovolenky, voľného času a rekreácie a ich počet medziročne vzrástol o takmer 4 %. Menej osôb v porovnaní s rokom 2023 cestovalo za rodinou, známymi alebo za iným osobným účelom.



Tradične sa po Slovensku cestovalo najmä automobilmi, pokryli takmer 82 % domácich pobytov. Väčší prepad, medziročne takmer 21 %, zaznamenala autobusová doprava. Najnavštevovanejším pobytovým miestom bolo napriek medziročnému poklesu o 7 % hlavné mesto Bratislava. Obľúbeným cieľom domácich ciest Slovákov boli aj Vysoké Tatry a okresy Liptovský Mikuláš, Košice a Žilina.



Slováci zrealizovali vlani v súhrne 4,4 milióna ciest do zahraničia, teda každá štvrtá cesta smerovala za hranice SR. Ich počet sa medziročne zvýšil najdynamickejšie, až o 11 %. Nárast sa evidoval ako pri dlhodobých cestách (4 a viac nocí), tak aj pri krátkodobých pobytoch (1 až 3 noci).



Pri výbere spôsobu cestovania do zahraničia volila minulý rok takmer polovica cestujúcich osôb auto (viac ako 2 milióny osôb). Tretina cestujúcich využila leteckú dopravu, tento spôsob presunu zvolilo o 13 % viac osôb ako v cestovateľsky úspešnom predcovidovom roku. Najdynamickejší medziročný nárast zaznamenalo cestovanie autobusovou dopravou o takmer 38 %.



Najnavštevovanejšou krajinou v rámci zahraničného cestovného ruchu bolo vlani tradične Česko, cesty do tejto destinácie tvorili viac ako pätinu zahraničných ciest. Druhou najnavštevovanejšou destináciou bolo Chorvátsko. Ďalšími dovolenkovými destináciami v rebríčku obľúbenosti boli Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Turecko. Nasledovalo Rakúsko a tradičná letná destinácia Grécko.