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Slováci vytvoria digitálne dvojča misie, ktorá odsleduje asteroid
Misia RAMSES patrí do programu ESA pre vesmírnu bezpečnosť.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenské firmy Space scAvengers a Astros Solutions vytvárajú pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA) takzvané digitálne dvojča misie RAMSES. Tá bude sprevádzať asteroid Apophis pri jeho tesnom prelete okolo Zeme 13. apríla 2029. Space scAvengers vyvíja simuláciu celej misie, Astros Solutions k nej dodáva optické modely a asteroid bude sledovať sieťou ďalekohľadov. Informovali o tom v tlačovej správe, ktorú poskytli TASR.
Asteroid (99942) Apophis s priemerom približne 375 metrov preletí menej ako 32.000 kilometrov od zemského povrchu. Dostane sa tak bližšie k Zemi ako niektoré satelity na jej obežnej dráhe. Takéto priblíženie nastáva zhruba raz za niekoľko tisíc rokov. Vedci budú môcť po prvý raz zblízka sledovať, ako môže gravitácia Zeme zmeniť rotáciu, tvar či povrch asteroidu.
Vesmírnu sondu RAMSES, teda prístroj na prieskum asteroidu zblízka, vyšle ESA na jar 2028. K Apophisu dorazí vo februári 2029, dva mesiace pred jeho preletom okolo Zeme. Slovenské firmy vytvárajú takzvané digitálne dvojča misie, teda jej presnú kópiu v počítači. Sonda, jej dva malé satelity, asteroid aj Zem sa v nej pohybujú rovnako, ako sa budú pohybovať v skutočnosti. „Operační inžinieri si môžu vyskúšať, kedy sa budú satelity navzájom ‚vidieť‘ alebo kedy ich zakryje asteroid,“ uviedol konateľ Space scAvengers a manažér projektu Tomáš Balog. Simulácia ukáže aj to, aké snímky by mali urobiť kamery sondy. Vedci si podľa toho môžu vopred naplánovať snímkovanie.
Najväčšou skúškou bude samotný prelet asteroidu. Odborníci vtedy porovnajú počítačovú simuláciu so skutočnými údajmi zo sondy a s pozorovaniami zo Zeme. Pozorovania zo Zeme zabezpečí firma Astros Solutions, ktorá prevádzkuje sieť ďalekohľadov na troch kontinentoch, a využije aj partnerské observatóriá, napríklad na ostrove Tenerife či vo Švajčiarsku. Asteroid bude sledovať niekoľko mesiacov pred preletom aj počas neho. „Prelet Apophisu bude jednou z najsledovanejších astronomických udalostí desaťročia,“ uviedol konateľ firmy Jiří Šilha. Údaje z pozorovaní podľa neho ukážu, či sa simulácia zhoduje so skutočnosťou.
Misia RAMSES patrí do programu ESA pre vesmírnu bezpečnosť. Lepšie pochopenie toho, ako sa asteroidy správajú, je kľúčové pre ochranu Zeme pred prípadnými nebezpečnými objektmi. Podľa riaditeľa priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Daniela Šagatha sa Slovensko môže v pomerne krátkom čase stať európskym lídrom práve v tejto oblasti, napríklad v pozorovaní rizikových vesmírnych objektov.
Projekt financuje ESA. Začal sa v októbri 2026 a potrvá do septembra 2029, keď odborníci vyhodnotia, nakoľko sa simulácia zhodovala so skutočnosťou.
Asteroid (99942) Apophis s priemerom približne 375 metrov preletí menej ako 32.000 kilometrov od zemského povrchu. Dostane sa tak bližšie k Zemi ako niektoré satelity na jej obežnej dráhe. Takéto priblíženie nastáva zhruba raz za niekoľko tisíc rokov. Vedci budú môcť po prvý raz zblízka sledovať, ako môže gravitácia Zeme zmeniť rotáciu, tvar či povrch asteroidu.
Vesmírnu sondu RAMSES, teda prístroj na prieskum asteroidu zblízka, vyšle ESA na jar 2028. K Apophisu dorazí vo februári 2029, dva mesiace pred jeho preletom okolo Zeme. Slovenské firmy vytvárajú takzvané digitálne dvojča misie, teda jej presnú kópiu v počítači. Sonda, jej dva malé satelity, asteroid aj Zem sa v nej pohybujú rovnako, ako sa budú pohybovať v skutočnosti. „Operační inžinieri si môžu vyskúšať, kedy sa budú satelity navzájom ‚vidieť‘ alebo kedy ich zakryje asteroid,“ uviedol konateľ Space scAvengers a manažér projektu Tomáš Balog. Simulácia ukáže aj to, aké snímky by mali urobiť kamery sondy. Vedci si podľa toho môžu vopred naplánovať snímkovanie.
Najväčšou skúškou bude samotný prelet asteroidu. Odborníci vtedy porovnajú počítačovú simuláciu so skutočnými údajmi zo sondy a s pozorovaniami zo Zeme. Pozorovania zo Zeme zabezpečí firma Astros Solutions, ktorá prevádzkuje sieť ďalekohľadov na troch kontinentoch, a využije aj partnerské observatóriá, napríklad na ostrove Tenerife či vo Švajčiarsku. Asteroid bude sledovať niekoľko mesiacov pred preletom aj počas neho. „Prelet Apophisu bude jednou z najsledovanejších astronomických udalostí desaťročia,“ uviedol konateľ firmy Jiří Šilha. Údaje z pozorovaní podľa neho ukážu, či sa simulácia zhoduje so skutočnosťou.
Misia RAMSES patrí do programu ESA pre vesmírnu bezpečnosť. Lepšie pochopenie toho, ako sa asteroidy správajú, je kľúčové pre ochranu Zeme pred prípadnými nebezpečnými objektmi. Podľa riaditeľa priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Daniela Šagatha sa Slovensko môže v pomerne krátkom čase stať európskym lídrom práve v tejto oblasti, napríklad v pozorovaní rizikových vesmírnych objektov.
Projekt financuje ESA. Začal sa v októbri 2026 a potrvá do septembra 2029, keď odborníci vyhodnotia, nakoľko sa simulácia zhodovala so skutočnosťou.