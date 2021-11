Slováci založili online platformu Perry Hub na pomoc startupom

Bratislava 4. novembra (TASR) - Slováci, ktorí stoja za neziskovým startupovým akcelerátorom Perry Tallents, vytvorili ďalšiu platformu na pomoc začínajúcim startupom. Ide o online platformu Perry Hub, ktorá má pomôcť zjednotiť startupový ekosystém a prepojiť jeho kľúčových hráčov.



Prostredníctvom platformy môžu podnikatelia, mentori a investori navzájom spoznávať, komunikovať, či nájsť pracovné alebo investičné príležitosti. Organizátori platformy zároveň vytvárajú inovačný dom pre startupy zo strednej a východnej Európy v Spojených štátoch amerických. Startupy tak budú mať možnosť prihlásiť sa na pobyt do Silicon Valley, čo im môže pomôcť v expanzii.



"Startupová komunita na Slovensku je rozdrobená, chceli sme ju preto prepojiť, a tým aj viac sfunkčniť," vysvetlil jeden zo zakladateľov Andrej Krúpa.



Online platforma Perry Hub funguje tak, že záujemcovia dostanú priamo pozvanie na e-mail, alebo sa sami môžu zapísať do waiting listu na stránke www.perrytalents.com. "Po prijatí do platformy si každý môže vytvoriť profil o tom, čo hľadá, aké má zručnosti, alebo čo poskytuje, či už ako startup, mentor, investor, alebo nadšenec inovácií," povedali organizátori.