Slováci zaplatili cez QR platby za prvý mesiac viac ako 2 milióny eur
Rekordným dňom bol 29. máj, kedy zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141. 000 eur.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Za prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb sa v máji prostredníctvom tohto systému zrealizovalo viac ako 61.000 transakcií v celkovej hodnote presahujúcej 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. máj, kedy zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141.000 eur. Informoval o tom v pondelok prezident finančnej správy (FS) Jozef Kiss.
Do systému je podľa FS aktuálne zapojených viac ako 9000 podnikateľov a prevádzok a QR platby podporujú mobilné aplikácie ôsmych bánk - Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, ČSOB, VÚB, Prima banky, 365.bank, Poštovej banky a Fio banky. Notifikačný účet v súčasnosti poskytujú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VÚB, Prima banka a Štátna pokladnica.
„Pozitívny vývoj potvrdzuje aj rastúci záujem o bezplatnú aplikáciu finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2). Riešenie umožňuje podnikateľom evidovať tržby, prijímať QR platby a automaticky párovať prijaté úhrady v jednom zariadení,“ priblížil hovorca FS Daniel Kováč. Aplikácia je podľa neho dostupná pre mobilné telefóny, tablety aj počítače, pričom QR kód sa po zaevidovaní predaja generuje automaticky. Následne je ho možné zobraziť na displeji zariadenia alebo vytlačiť na pokladničnom doklade.
Finančná správa pripravila na 15. júna bezplatný webinár venovaný QR platbám a používaniu aplikácie VRP2. „Odborníci na ňom predstavia skúsenosti z prvého mesiaca fungovania systému a odpovedia tiež na otázky používateľov,“ avizoval hovorca.
