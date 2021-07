Slováci zarobili po 2 mesiacoch cez platformu HoppyGo 6150 eur

Ilustračné foto. Foto: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Bratislava 31. júla (TASR) – Cez carsharingovú platformu HoppyGo po dvoch mesiacoch Slováci zarobili 6150 eur. Platforma funguje na princípe požičiavania áut od ľudí pre ľudí, zároveň poskytuje možnosť nechať požičiavať aj vlastné vozidlo. Túto formu pasívneho príjmu môžu používať fyzické osoby aj firmy. Na zapožičanie je už viac ako 100 vozidiel.Za dva mesiace sa do služby zaregistrovalo viac ako 3630 ľudí. Konkrétne je na platforme na výber už 112 vozidiel rôznych značiek, typu aj výbavy. Od kompaktných mestských áut cez sedany, limuzíny, SUV a minivany až po športové modely a prvé elektromobily. Zároveň to znamená sprostredkovanie pasívneho príjmu. Majitelia, ktorí svoje auto na platforme zaregistrovali a podľa potreby poskytli na zapožičanie v pre nich vhodné dni, si dokopy zarobili okolo 100 eur za každý deň od spustenia služby pred dvoma mesiacmi." uviedol country manažér platformy na Slovensku Juraj Andrejka.Platforma začala svoju činnosť v Prahe v Českej republike v roku 2017, kde o ňu prejavil záujem start-upový inkubátor DigiLab patriaci pod Škodu. Službu využívajú nielen v rámci Českej republiky, ale aj zahraničných destinácií. Počet záujemcov sa v susednom Česku oproti minulému roku zvýšil o 50 %." skonštatoval šéf platformy Robin Švaříček.Platforma pre zdieľanie áut medzi užívateľmi, spadajúca medzi projekty mobility Škoda Auto DigiLab, zavŕšila minulý rok s 81-percentným rastom oproti predchádzajúcemu roku a prekonala hranicu 100.000 registrovaných užívateľov. V rámci svojho ďalšieho rozvoja teraz expanduje do Poľska, kde s konceptom carsharingu zastáva úlohu priekopníka.