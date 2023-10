Prieskum:Slováci životné poistenie podceňujú, má ho len 40 % populácie

Bratislava 5. októbra (TASR) - Uzavretie životného poistenia patrí podľa poisťovní medzi najdôležitejšie kroky, ktoré je možné v mladosti urobiť. Čím skôr si človek životné poistenie zariadi, tým výhodnejšiu ponuku poistenia môže podľa odborníkov dostať. Najmä mladí ľudia ho však podceňujú. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere z minulého roku ho uzavreli len o trochu viac ako dve pätiny slovenskej populácie bez ohľadu na vek.



Odborníci odporúčajú začať s ochranou proti najväčším rizikám, pri ktorých hrozí dlhodobý výpadok príjmov. Poistné plnenie by malo pokryť dlhodobé následky vážnych úrazov, chorôb a dlhodobej pracovnej neschopnosti, ktorá výrazne zasiahne do života. Jadrom životného poistenia by teda malo byť poistenie invalidity.



"Jednotlivé tarify sa dajú kombinovať tak, aby za prijateľné poistné bolo možné dosiahnuť ideálny variant pre konkrétneho klienta. Teda kryť na základné sumy trvalé následky úrazov prakticky bez obmedzenia rozsahu a pre rozsiahle následky veľkých úrazov krytie podľa potreby ešte zvýšiť. Vídame to napríklad u klientov, ktorí trávia veľa času na cestách a obávajú sa autonehôd," objasnila vedúca úseku produktového riadenia poisťovne Youplus Jana Rodová.



Na Slovensku podľa Rodovej poberá invalidný dôchodok okolo 225.000 ľudí. Medzi ľuďmi od 18 do 29 rokov je najčastejšia invalidita najvyššieho tretieho stupňa, pričom medzi hlavné diagnózy tejto vekovej kategórie patria duševné poruchy a choroby nervovej, svalovej a kostrovej sústavy. Odborníci preto odporúčajú mať poistenie aj pre takéto prípady nastavené kvalitne, s možným prihliadnutím aj na pripoistenie pre rizikové športy.



Mladá generácia podľa odborníčky oceňuje výhody modernej "digitálnej" poisťovne, keď na dojednanie poistenia či jeho zmeny nie je nutné používať papierové formuláre a podpísať potrebné dokumenty je možné i bez fyzickej prítomnosti. Napriek tomu si podľa prieskumu IT spoločnosti Senacor chcú štyria z piatich mladých ľudí o problematike prehovoriť osobne alebo telefonicky s odborníkom.



"Študenti a absolventi by nemali v tejto oblasti konať príliš impulzívne. Nastavenie poistenia, výber vhodných produktov a poistných súm je rozhodne vhodné prebrať s poradcom, ktorý im pomôže pripraviť zmluvu tak, aby fungovala práve pre nich," odporučila Rodová.