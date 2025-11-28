< sekcia Ekonomika
Slováci znížili priemerný rozpočet na vianočné darčeky o takmer pätinu
Prieskum ukázal aj na rozdiely podľa príjmových skupín. Domácnosti s čistým mesačným príjmom do 1000 eur plánujú minúť na darčeky 156 eur, kým tie s vyšším príjmom približne 266 eur.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Priemerný rozpočet Slovákov na vianočné darčeky tento rok klesol na 216 eur, čo je o takmer pätinu (17 %) menej ako vlani. Ide o najvýraznejšie zníženie vianočného rozpočtu za uplynulých desať rokov. Vyplýva to z aktuálneho vydania reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Partners, ktorý každoročne sleduje, ako slovenské domácnosti prežívajú najnákladnejšie sviatky v roku.
„Vianoce zostávajú, no finančná istota sa oslabuje. Tento pokles nie je o tom, že by ľudia chceli mať skromnejšie sviatky, ale skôr o tom, že finančné obavy zatlačili do úzadia tradičnú sviatočnú štedrosť. Keď ľudia vnímajú riziko, zvyčajne obmedzujú veľké nákupy, volia praktickejšie darčeky a viac plánujú dopredu,“ uviedol v piatok riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
Prieskum ukázal aj na rozdiely podľa príjmových skupín. Domácnosti s čistým mesačným príjmom do 1000 eur plánujú minúť na darčeky 156 eur, kým tie s vyšším príjmom približne 266 eur. „Vidíme, že aj domácnosti zo stredného príjmového pásma dnes pristupujú k sviatkom striedmejšie. Tento posun do úspornejšieho režimu je typický pre obdobia recesie alebo zvýšenej ekonomickej neistoty,“ vysvetlil.
Slováci sa aj tento rok pri nákupoch držia tradičných darčekov. Najčastejšie podľa prieskumu plánujú darovať kozmetiku, oblečenie a hotovosť, čo uvádza približne štvrtina opýtaných. Prvú päťku dopĺňajú knihy a hračky, ktoré chce darovať necelá pätina ľudí. Pätina respondentov ešte nevie, čo daruje, alebo nedaruje nič.
Zmenil sa aj spôsob, ako Slováci darčeky nakupujú. Až 40 % opýtaných plánuje nakupovať online, zatiaľ čo 39 % v kamenných predajniach. Ide o historicky najväčší posun v prospech e-shopov a prvýkrát v histórii prieskumu tak online nákupy predbehli tie v kamenných predajniach.
Prieskum obsahuje aj vianočný nákupný košík, ktorý od roku 2020 mapuje vývoj cien potravín a ďalších položiek spojených s prípravou na vianočné sviatky. „Inflácia a nárast cien potravín sa aj tento rok premietli do vianočných nákladov. Z nášho vianočného košíka vyplýva, že náklady na klasickú sviatočnú prípravu - pečenie, večeru a výzdobu - sa tento rok zvýšili približne o 4 % a dosiahnu v priemere 352 eur,“ priblížila odborníčka na osobné financie z Partners Ivana Mikitová.
Z pohľadu financovania Slováci k Vianociam tento rok podľa prieskumu pristupujú s väčšou rozvahou, viac plánujú a opatrnejšie míňajú. Takmer polovica (45 %) opýtaných si na darčeky odkladá vopred, ďalšia tretina (35 %) ich zaplatí z výplaty a štvrtina (27 %) zo svojich úspor. Požičať si plánuje len málokto (3 %).
„Tento rok je to o striedmosti a rozvahe - menej peňazí, viac plánovania, minimum dlhu. Ukazuje sa, že zodpovedné finančné návyky sa pomaly, ale isto udomácňujú aj vo vianočnom období. Vidíme posun k zodpovednosti - ľudia míňajú s rozumom, pripravujú sa vopred a nechcú sa po sviatkoch ocitnúť na nule,“ zhodnotila Mikitová. Prieskum potvrdil, že až 71 % domácností si plánuje ponechať po Vianociach aspoň základnú finančnú rezervu.
