Slováci zo zahraničia nakúpili v roku 2025 výrazne viac ako vlani
Najvyššie rasty sa evidujú na čínskom a poľskom e-shope.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Slováci tento rok zo zahraničia nakúpili výrazne viac ako vlani, najvyššie rasty sa evidujú na čínskom a poľskom e-shope. Uviedla to Zuzana Fečová, hovorkyňa ČSOB.
Najčastejšie podľa nej cestujú ľudia za nákupmi do susedného Rakúska. U západného suseda zaplatili v roku 2025 pri platobných termináloch dokonca približne o 10 % viac ako vlani, pričom priemerná hodnota nákupu dosiahla 35 eur.
V online priestore nakupujú podľa Fečovej Slováci najviac v Írsku - európskom či právnom sídle čínskych trhovísk Shein, Temu, nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair aj technologických gigantov Microsoft, Google, Apple.
Spresnila, že na čínskom trhovisku Temu Slováci minuli viac ako 16 miliónov eur, čo predstavuje 96-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom. Priemerná výška nákupu zostala takmer rovnaká ako vlani, a to približne 25 eur. Podobne v poľskom e-shope Allegro medziročne vzrástol záujem o nákupy až o viac než 140 %, pričom celková hodnota nákupov stúpla o 133 %.
Fečová dodala, že z roka na rok významne rastie záujem o tovar z druhej ruky. Na nákupy cez secondhandovú platformu Vinted minuli Slováci o milión eur viac ako vlani.
