Slovak Contact Center Forum vstupuje do druhého ročníka

Bratislava 29 mája (OTS) – Po úspešnom premiérovom ročníku sa do Bratislavy vracia odborné stretnutie Slovak Contact Center Forum (SCC Forum), ktoré spája profesionálov z oblasti zákazníckej starostlivosti, kontaktných centier a digitálnej komunikácie. Druhý ročník akcie sa uskutoční 3. júna 2025 v priestoroch bratislavského hotela Tatra. Medzi partnermi fóra je aj tento rok spoločnosť Konecta, jeden z popredných poskytovateľov outsourcingu zákazníckych služieb v Česku a na Slovensku.SCC Forum je unikátna platforma, ktorá sa zameriava na výmenu skúseností, networking a zdieľanie najlepších praxí v oblasti kontaktných centier a zákazníckej skúsenosti. Tento rok sa konferencia ponesie v duchu prepojenia technológií a ľudského prístupu. Diskutovať sa bude o tom, ako umelá inteligencia (AI) mení komunikáciu so zákazníkmi, ako sa vyvíjajú očakávania klientov a aké dôležité je prispôsobovať stratégie aktuálnym trendom v tomto odbore.Program pod heslom „Kvalitné tímy – kľúč k spokojným klientom“ ponúkne tematické prednášky, panelové diskusie aj prípadové štúdie. Na konferencii vystúpia odborníci z firiem ako Orange, Credit Call alebo Daktela. Účastníci zhodnotia stav a vývoj kontaktných centier na Slovensku a budú sa zaoberať ľudským faktorom a jeho potenciálom v čase, keď čoraz viac silnie vplyv moderných technológií, ako je AI."SCC Forum vnímame ako kľúčové stretnutie ľudí, ktorí určujú smer vývoja zákazníckych služieb na Slovensku. Sme radi, že ako Konecta môžeme byť opäť jeho súčasťou a podporiť diskusiu o budúcnosti starostlivosti o zákazníka," hovorí Katarína Kmeťová, Business Development Manager SK.Fórum si zakladá na neformálnej, ale profesionálnej atmosfére. Účastníkom sa tak ponúka jedinečná príležitosť získať dôležité informácie, vypočuť si názory lídrov v odbore, načerpať nové nápady a zapojiť sa do diskusie na aktuálne témy z oblasti zákazníckej starostlivosti – to všetko v príjemnej atmosfére s dostatkom priestoru pre networking."Našim cieľom je spájať odborníkov, ktorí majú čo povedať k budúcnosti zákazníckej starostlivosti. Teší nás, že si SCC Forum už po svojom prvom ročníku získalo dôveru odbornej verejnosti a pokračuje ďalej," hovorí Tomáš Hájek, výkonný riaditeľ usporiadateľskej asociácie ADMEZ , ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju direct marketingu a zákazníckej komunikácie.Vstup je podmienený predchádzajúcou registráciou a je určený výhradne odborníkom z firemného prostredia. Konferencia sa uskutoční 3. júna v hoteli Tatra v Bratislave od 8:30 do 15:30. Viac informácií o konferencii a možnosť registrácie sú dostupné na oficiálnych stránkach SCC Forum www.ccforum.sk