Slovak Credit Bureau: Konkurzov na majetok dlžníkov pribúda

Bratislava 9. mája (TASR) - V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 27 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 22,73 % (z 22 na 27), počet reštrukturalizácií klesol z jednej na žiadnu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF- Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá sa špecializuje na rozvoj a riadenie úverového reportingu.



V medziročnom porovnaní s aprílom 2022 počet konkurzov vzrástol o 12,50 % (z 24 na 27) a počet reštrukturalizácii klesol z piatich na žiadnu. "Po poklesoch počtu konkurzov v prvých dvoch mesiacoch tohto roka vývoj v ďalších dvoch mesiacoch nabral opačný trend, pričom aprílový rast je dynamickejší. Dlhodobo platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú podnikateľské subjekty z obchodu, priemyslu a stavebníctva," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V apríli bolo zároveň zastavených osem konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov. Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní. V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 289 konkurzov, čo je o 2,12 % viac než v predchádzajúcom roku (283 konkurzov).



V období od mája 2022 do apríla 2023 bolo povolených 16 reštrukturalizácií, čo je o 42,86 % menej než v období od mája 2021 do apríla 2022 (28 povolených reštrukturalizácií v danom období).



V apríli 2023 bolo takmer 60 % konkurzov vyhlásených v sekciách veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel a motocyklov, v priemyselnej výrobe a stavebníctva. Z hľadiska sídla spoločností bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (deväť), Banskobystrickom (päť) a Košickom kraji (štyri).



Najväčším zamestnávateľom v konkurze je akciová spoločnosť Eiffel optic, sídliaca v Bratislavskom kraji. Táto sieť predajní okuliarov a optiky zamestnávala od 50 do 99 pracovníkov a dosahovala obrat od dvoch to troch miliónov eur.