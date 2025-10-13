< sekcia Ekonomika
Slovak Credit Bureau: V septembri zbankrotovalo 936 obyvateľov SR
Formu konkurzu si v septembri zvolilo 916 dlžníkov, 20 sa rozhodlo pre splátkový kalendár.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - September sa v štatistikách osobných bankrotov zaradil na zatiaľ druhú najvyššiu priečku v rámci tohto roka. V minulom mesiaci zbankrotovalo 936 obyvateľov Slovenska. Rekord zlomili seniorky, celkovo pritom starší ľudia nad šesťdesiat rokov tvorili takmer 11-percentný podiel z počtu dlžníkov. Informovala o tom v pondelok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.
„V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o 32-percentný nárast, v medziročnom mesačnom porovnaní ide o 51-percentný nárast. Pokiaľ sa pozrieme jednotlivo na kvartály 2025, v prvom zbankrotovalo 1726, v druhom 2566 a treťom 2488 Slovákov. Ešte je priskoro hodnotiť rok 2025, zatiaľ sa vo vývoji osobných bankrotov z dlhšej perspektívy nerysuje anomália. Vo vyšších septembrových číslach sa ešte neodráža súčasná nepriaznivá ekonomická situácia ani druhý balík konsolidačných opatrení,“ priblížila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.
Formu konkurzu si v septembri zvolilo 916 dlžníkov, 20 sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva 936 bankrotov bolo 90 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (842) a 10 % na majetok podnikateľov (94). Ľudia bez domova tvorili 13,3-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, čo je nižší podiel ako v predchádzajúcom mesiaci.
Z regionálneho hľadiska dominoval Prešovský kraj s 226 dlžníkmi, nasledovaný Košickým krajom so 147 dlžníkmi. Na tretej priečke podľa slov odborníkov prekvapil Bratislavský kraj so 135 dlžníkmi, v ktorom obvykle zbankrotuje najnižší počet dlžníkov. Z Nitrianskeho kraja pochádzalo 120, z Trnavského 103, z Banskobystrického 91 a z Trenčianskeho 61 dlžníkov. Najlepšie obstál Žilinský kraj s 53 dlžníkmi.
„Väčšina dlžníkov bola v produktívnom veku, v septembri ich bolo najviac vo vekovom intervale 40 - 49 rokov, a to u oboch pohlaví. Ich podiel na celkovom počte dlžníkov predstavoval 30,1 %. Smutné prvenstvo si tentoraz odniesli ženy - seniorky. V rámci tohto roka zbankrotovalo v septembri najviac šesťdesiatničiek, až 36, a tiež najviac sedemdesiatničiek, a to 9,“ priblížila spoločnosť.
K septembrovým štatistickým zaujímavostiam patria podľa odborníkov vysoké koncentrácie dlžníkov v malých obciach. Z dedinky Priečna z Popradského okresu pochádza až sedem dlžníkov, ďalších šesť je z Keceroviec v okrese Košice - okolie. Z Krížovej Vsi z Kežmarského okresu sú štyria muži a dve ženy, všetci s rovnakým priezviskom. Z Červenice v Prešovskom okrese pochádza päť dlžníkov, doplnila spoločnosť.
