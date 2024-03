Slovák František Kőrös zo Šale vyhral Messer Driver Awards 2023

* Súčet skupiny Messer a Messer Industries, ktorý zahŕňa 100 % podiel spoločnosti Messer Industries.

* Súčet skupiny Messer a Messer Industries, ktorý zahŕňa 100 % podiel spoločnosti Messer Industries.

Bratislava 25. marca (OTS) - Slovák František Kőrös zo Šale jazdí spomedzi stoviek šoférov z 12 krajín pre európskeho výrobcu a distribútora technických plynov skupiny Messer najbezpečnejšie.Vyplynulo to z pravidelného ročného vyhodnotenia GPS zariadení zmluvných vodičov skupiny Messer , v ktorom boli vyhodnocované parametre ako:– rýchlosť (maximálna rýchlosť, ktorú vodiči nesmú prekročiť je 84 km/h);– voľnobeh (po 3 minútach po naštartovaní motora zasvieti červená kontrolka, čo znamená, že vozidlo treba uviesť do pohybu);– brzdenie (vodič nesmie nečakane dupnúť silno na brzdu);– zrýchlenie (pri preraďovaní treba „pomaly“ pridávať plyn);– náklon do zákruty (do zákruty treba vchádzať prikázanou rýchlosťou podľa stavu vozovky, typu zákruty, nákladu..).František Kőrös pracuje ako vodič pre slovenský Messer Tatragas už od roku 1998 a najazdil už viac ako milión kilometrov.konštatuje, ktorý aktuálne riadi v Šali Mercedes s hydraulickou rukou.Do vyhodnocovania boli automaticky zapojení všetci šoféri, ktorí v Európe jazdia pre Messer, teda prepravujú kvapaliny a plyny k zákazníkom a majú nainštalované Kienzle GPS, ktoré vyhodnocuje už spomínané parametre jazdy.Dáta o bezpečnosti sú vyhodnocované v ECO Scorecard Reporte, ktorý zaznamenáva všetky incidenty, množstvo najazdených kilometrov, ako aj štýl jazdy vodičov.sa opäť teší: