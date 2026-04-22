Slovak Investment Holding investuje do AI startupu 300.000 eur
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovak Investment Holding (SIH) vstupuje do perspektívneho slovenského startupu Deal machine s. r. o., ktorý stojí za inovatívnou platformou CloseRocket. Investícia vo výške 300.000 eur, realizovaná formou konvertibilného úveru, má urýchliť globálnu expanziu riešenia predaja s využitím umelej inteligencie. V stredu o tom informovala SIH.
„Vnímame silný trend v prepájaní AI a ľudského kapitálu a práve to robí CloseRocket výnimočným. Ide o škálovateľné riešenie s globálnym potenciálom, ktoré dokáže dramaticky zvýšiť efektivitu predajných tímov. Takéto projekty majú ambíciu vyrásť zo Slovenska do sveta,“ uviedol riaditeľ priamych investícií SIH Juraj Jusko.
Investícia je realizovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa zameriava na podporu inovácií, výskumu a technologického rozvoja. Spoločnosť plánuje investovať do vývoja technológie, posilnenia tímu a škálovania platformy na nové trhy. Slovenský startup tak vstupuje do fázy rýchleho rastu s ambíciou stať sa jedným z lídrov v oblasti sales-tech riešení.
SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov, infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
