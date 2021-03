Slovak Investment Holding investuje do spoločnosti TapGest

Bratislava 19. marca (TASR) – Štátny Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do technologickej spoločnosti TapGest v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie ochorenia COVID-19.



Spoločnosť pôsobí na trhu tzv. digital signage, čo je moderná reklama v elektronickej podobe. Prevádzkuje stovky interaktívnych digitálnych obrazoviek v nákupných centrách, fitness centrách, nemocniciach a v bankách. Zabudovaná umelá inteligencia umožňuje analyzovať rôzne dáta a parametre s cieľom ponúknuť adresný vizuálny obsah. Zároveň prináša rýchlejšiu a relevantnejšiu spätnú väzbu od zákazníkov pre zadávateľov reklamy, ktorí majú možnosť meniť zobrazovaný obsah takmer okamžite.



"Ďakujeme SIH za dôveru a poskytnutie konvertibilnej pôžičky pre ďalší vývoj našich interaktívnych digitálnych obrazoviek. Našou snahou teraz bude naplno využiť potenciál trhu a expandovať do nových segmentov. Pevne veríme, že sa nám tieto ambície aj vďaka podpore od SIH podarí naplniť," uvádza CEO spoločnosti Darko Ban.



Program SIH antikorona kapitál predstavuje konvertibilné úvery určené najmä tým spoločnostiam, ktoré sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu. Tieto spoločnosti zvyčajne nespĺňajú (alebo spĺňajú iba v obmedzenej miere) podmienky na získanie úverového financovania z dôvodu nedostatočnej ziskovosti, ktorá je dôsledkom ich rastovej fázy a súvisiacich prevádzkových investícií do vývoja a implementácie produktov a služieb. Partnermi programu sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.