Slovak Investment Holding investuje do spoločnosti NEXINEO

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do spoločnosti NEXINEO v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie ochorenia COVID-19.



NEXINEO je slovenská technologická spoločnosť pôsobiaca v oblasti vývoja virtualizovaných počítačových riešení pre školy a organizácie. Jej produkty nahrádzajú klasické počítačové vybavenie centralizovaným riešením pomocou tzv. klienta (zariadenia, do ktorého sa pripoja iba periférie), pričom celý výpočtový a grafický výkon je do zariadenia dodávaný z externého servera v priestoroch organizácie alebo cloudu. Takéto riešenia majú prinášať pre organizácie predovšetkým úsporu nákladov.



Zariadenia spoločnosti využíva na Slovensku viac ako 200 škôl a spoločnosť expanduje v regióne V4. Investícia SIH pomôže firme s medzinárodnou expanziou a pri dokončení vlastného virtualizačného softvéru. "Konvertibilný úver od SIH je skvelá príležitosť na získanie investície na rozvoj spoločnosti. Komunikácia a prístup zo strany SIH boli od začiatku na vysokej a profesionálnej úrovni. Verím, že investícia nám pomôže ešte výraznejšie zrýchliť rast spoločnosti na medzinárodnej úrovni," uviedol CEO spoločnosti Stanislav Chlepko.



Slovak Investment Holding v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvom financií (MF) SR zverejnili ešte v septembri 2020 výzvu na podporu inovatívnych spoločností. Program SIH antikorona kapitál predstavuje konvertibilné úvery určené najmä tým spoločnostiam, ktoré sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu.